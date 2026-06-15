Fünf Jahre lang mieden Zendaya und Tom Holland den roten Teppich als Paar. In Madrid posierten sie jetzt wieder gemeinsam, um für ihren neuen "Spider-Man"-Film zu werben.

Nach längerer Red-Carpet-Abstinenz haben Zendaya (29) und Tom Holland (30) beim Fototermin für "Spider-Man: Brand New Day" in Madrid Seite an Seite für die Fotografen posiert. Zuletzt hatten sich die beiden Schauspieler 2021 bei der Promotion zu "Spider-Man: No Way Home" zusammen gezeigt. Damals bestätigten die Stars ihre Beziehung.

Modisch waren die beiden in der spanischen Hauptstadt aufeinander abgestimmt. Zendaya trug ein Korsagenkleid mit hohem Beinschlitz und Fransenrock, Holland einen schwarzen Anzug, unter dem ein leuchtend rotes Hemd hervorblitzte - wohl eine kleine Anspielung auf seine Rolle als Spider-Man. Aufmerksamen Beobachtern entging zudem nicht ein Ring an Zendayas Ringfinger, der die seit Monaten kursierenden Gerüchte über eine heimliche Hochzeit weiter befeuerte. In Madrid zeigte sich das Paar sehr innig, sie umarmten sich und schauten sich immer wieder tief in die Augen.

Er möchte ihr (und den Filmen) nicht die Show stehlen

Dass sich das Paar, das sich 2016 bei den Dreharbeiten zu "Spider-Man: Homecoming" kennengelernt hat, so selten öffentlich zusammen zeigt, hat einen Grund. Gegenüber "Men's Health" hatte Holland im vergangenen Jahr erklärt, er vermeide es, bei Premieren mit seiner Partnerin über den roten Teppich zu gehen, denn es sei schließlich nicht sein, sondern ihr Moment, und gemeinsam ginge es dann nur noch um die Beziehung statt um den Film.

Umso mehr fällt nun der Madrider Auftritt auf. Und es dürfte nicht der letzte gemeinsame in diesem Jahr bleiben: Neben ihrer Wiedervereinigung als Peter Parker und MJ stehen Zendaya und Holland auch in Christopher Nolans "Die Odyssee" gemeinsam vor der Kamera. Der Film soll ebenfalls im Juli in die Kinos kommen.

"Sie ist einfach furchtlos"

Über die Zusammenarbeit am Set geriet Holland zuletzt ins Schwärmen. Im Podcast "Good Hang" lobte er Zendayas Mut als Schauspielerin: "Sie ist einfach furchtlos." Sie gehe immer mit ganzem Herzen heran. Im selben Gespräch beschrieb er, wie wichtig es sei, jemanden an der Seite zu haben, der die Höhen und Tiefen der Branche aus eigener Erfahrung kenne - für ihn sei das ein Rettungsanker.

Wie sehr ihre Beziehung auch die gemeinsame Arbeit prägt, machte Holland an einer konkreten Szene fest. Bei den Dreharbeiten zu "Brand New Day" habe er offen mit Zendaya darüber gesprochen, dass eine Szene für die beiden nicht funktioniere - etwas, das er sich bei einer anderen Schauspielerin nie getraut hätte. Regisseur Destin Daniel Cretton habe daraufhin ruhig reagiert, die Crew nach Hause geschickt und die Szene mit dem Drehbuchautor neu geschrieben. Am nächsten Tag sei neu gedreht worden, und das Ergebnis überzeuge ihn im fertigen Film.