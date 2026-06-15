Fünf Jahre lang mieden Zendaya und Tom Holland den roten Teppich als Paar. In Madrid posierten sie jetzt wieder gemeinsam, um für ihren neuen "Spider-Man"-Film zu werben.
Nach längerer Red-Carpet-Abstinenz haben Zendaya (29) und Tom Holland (30) beim Fototermin für "Spider-Man: Brand New Day" in Madrid Seite an Seite für die Fotografen posiert. Zuletzt hatten sich die beiden Schauspieler 2021 bei der Promotion zu "Spider-Man: No Way Home" zusammen gezeigt. Damals bestätigten die Stars ihre Beziehung.