Spider-Man-Event: Zendaya begeistert in Berlin im bauchfreien Leder-Look

Zendaya und Tom Holland werben in Berlin für "Spider-Man: Brand New Day". Für das Fan-Event tauschte die Schauspielerin ihren sportlichen Tageslook gegen ein schwarzes Lederensemble mit bauchfreiem Oberteil und bodenlangem Rock.
Schwarzes Leder statt sportlich schick: Bei einem Fan-Event in Berlin hat Zendaya (29) am Montag ihren zweiten Auftritt des Tages mit einem freizügigen Ensemble bestritten. Gemeinsam mit Tom Holland (30) wirbt die Schauspielerin derzeit für den Kinofilm "Spider-Man: Brand New Day", der die beiden auf eine Tour durch mehrere europäische Städte führt.