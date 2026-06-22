Spider-Man-Event: Zendaya begeistert in Berlin im bauchfreien Leder-Look

Zendaya und Tom Holland werben in Berlin für "Spider-Man: Brand New Day". Für das Fan-Event tauschte die Schauspielerin ihren sportlichen Tageslook gegen ein schwarzes Lederensemble mit bauchfreiem Oberteil und bodenlangem Rock.

Schwarzes Leder statt sportlich schick: Bei einem Fan-Event in Berlin hat Zendaya (29) am Montag ihren zweiten Auftritt des Tages mit einem freizügigen Ensemble bestritten. Gemeinsam mit Tom Holland (30) wirbt die Schauspielerin derzeit für den Kinofilm "Spider-Man: Brand New Day", der die beiden auf eine Tour durch mehrere europäische Städte führt.

Im Mittelpunkt stand ein zweiteiliger Look ganz in Schwarz. Das kurze Lederoberteil ließ den Bauch frei und wurde offenbar von einem einzigen Knopf in der Mitte zusammengehalten. Dazu kombinierte Zendaya einen tief sitzenden Lederrock, der bis zum Boden reichte und hinten in eine ausladende Schleppe überging. Tom Holland erschien in einem dunklen Anzug, den er mit einem leuchtend roten Hemd und passender Krawatte trug.

Versteckte Hinweise auf den Film

Der Auftritt war mehr als nur ein Mode-Statement. In die Outfits hatten Zendaya und ihr Stylist Law Roach mehrere Anspielungen auf "Spider-Man" eingearbeitet. Die auffälligen blauen Ohrringe der Schauspielerin griffen ein Spinnennetz-Motiv auf und liefen in einen langen Kristalltropfen aus. Auch ein Ring soll ein netzartiges Design getragen haben. Bei Tom Holland fand sich das Thema in Form einer kleinen Spinne an der Krawatte wieder.

An ihrer linken Hand zeigte Zendaya zudem ihre vieldiskutierten Ringe: Neben ihrem Verlobungsring mit einem rund fünf Karat schweren Diamanten war ein schmaler goldener Ring zu sehen. Ihren Kurzhaarschnitt trug sie streng zur Seite gelegt, dazu ein dunkles, glitzerndes Make-up.

Kontrast zum Look vom Vormittag

Das komplett schwarze Outfit setzte sich deutlich von ihrem ersten Berliner Auftritt desselben Tages ab. Für einen Fototermin mit Blick auf den Fernsehturm hatte Zendaya zuvor auf einen sportlich-eleganten Look gesetzt: ein langärmeliges Shirt im Baseball-Stil mit der Zahl 39 in kräftigem Rot, kombiniert mit einem karierten Midirock in Beige- und Brauntönen.

Die Pressetour fällt in eine besondere Phase im Privatleben des Paares. Erst kürzlich bestätigte Tom Holland öffentlich, dass er und Zendaya nach jahrelangen Gerüchten heimlich geheiratet haben. Gegenüber "Esquire UK" sprach der Schauspieler über seine Ehefrau.

In dem Interview erklärte Holland: "Wir können uns auf eine Weise unterstützen, wie es nur wir können, weil nur wir wirklich verstehen, wie es ist, dieses Leben zu führen." Und weiter: "Für mich habe ich meinen Menschen gefunden. Sie ist meine beste Freundin, und ich bin so glücklich wie nie zuvor, wenn ich mit ihr zusammen bin."

Stationen der gemeinsamen Tour führten das Paar zuvor bereits nach Amsterdam und Madrid. Bei den seltenen gemeinsamen Auftritten zeigen sich die beiden ansonsten eher zurückhaltend miteinander.