Mit "The Odyssey" und "Spider-Man 4" gehen zwei Blockbuster mit Tom Holland fast zeitgleich an den Start. Das haben die Verantwortlichen nun zumindest etwas entzerrt.

Fans müssen etwas länger als geplant auf die Rückkehr von Spider-Man warten: Wie nun laut "The Hollywood Reporter" bekannt wurde, wird der vierte Teil der erfolgreichen Superhelden-Reihe mit Tom Holland (28) Ende Juli 2026 in die Kinos kommen - eine Woche später als ursprünglich geplant.

Das Filmstudio geht damit dem Bericht zufolge auf Nummer sicher und vermeidet die direkte Konkurrenz mit Christopher Nolans (54) "The Odyssey". Die Verfilmung von Homers Epos startet Mitte Juli 2026 und wartet ebenfalls mit Tom Holland in einer der Hauptrollen auf. Der Cast ist gespickt mit weiteren Hollywood-Stars wie Matt Damon (54), Anne Hathaway (42), Zendaya (28), Lupita Nyong'o (41), Robert Pattinson (38) und Charlize Theron (49).

Berühmter Regisseur für den neuen "Spider-Man"-Film

Für den noch unbetitelten vierten "Spider-Man"-Film konnte das Studio Destin Daniel Cretton (46) als Regisseur gewinnen. Der 46-Jährige machte sich mit "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" einen Namen im Marvel-Universum. Das Drehbuch stammt erneut aus der Feder von Erik Sommers und Chris McKenna, die bereits "Spider-Man: No Way Home" geschrieben haben.

Tom Holland schlüpfte zuletzt 2021 in das Spinnenkostüm. "Spider-Man: No Way Home" spielte weltweit über 1,9 Milliarden Dollar ein. Der Film wurde von Jon Watts (43) inszeniert, der auch schon bei "Spider-Man: Homecoming" (2017) und "Spider-Man: Far From Home" (2019) Regie führte.

Die Produktion des nächsten "Spider-Man"-Films soll angeblich in diesem Sommer beginnen. Bis auf die Rückkehr von Tom Holland in der Titelrolle gibt es bisher noch keine weiteren Informationen zum Cast des Streifens. Es ist beispielsweise noch unbekannt, ob Tom Hollands Partnerin Zendaya, die in allen drei Vorgänger-Filmen die Rolle der MJ gespielt hat, auch in diesem vierten Film wieder dabei ist.