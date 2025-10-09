In ihrer neuen, gleichnamigen Netflix-Dokumentation öffnet sich Victoria Beckham wie selten zuvor. Die Designerin spricht unter anderem über ihre Essstörung und den Druck als Mitglied der Spice Girls.
Ab dem 9. Oktober läuft die dreiteilige Dokumentation "Victoria Beckham" beim Streamingdienst Netflix. Die Protagonistin gewährt darin Einblicke in ihr Leben als Modeunternehmerin - und überrascht mit ehrlichen Aussagen über ihre Vergangenheit. Anders als in der Doku über Ehemann David Beckham (50) von 2023 steht diesmal ausschließlich Victoria (51) im Mittelpunkt, wie sie gleich zu Beginn klarstellt: "Dieses Mal geht es um mich!"