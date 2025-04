Es wird kaum gebellt. Und das beim Bark Date, das die Daseinsäußerungen von Hunden zum Markenzeichen macht: Von to bark, englisch für bellen. Dafür wird freundlich schwanzgewedelt. Bei einem Date muss man sich schließlich von seiner besten Seite zeigen.

Der Erfolg bleibt nicht aus: Streicheleinheiten ohne Ende, Komplimente, verzückte Seufzer und verliebte Blicke von den Menschen. So verwöhnt zu werden, haben die 25 Hunde, die am Samstag auf der großen Wiese am Max-Eyth-See zusammengekommen sind, verdient: Es sind Tierschutzhunde, die von zehn Tierschutzvereinen Organisationen wie Pfotenfreunde-Sardinien, Hoffnungs-Pfoten e. V. oder Pro Dog in Spanien, Portugal, Italien, Griechenland, Nordmazedonien, Rumänien oder Ungarn gerettet und fürs erste von liebevollen Pflege-Frauchen und -Herrchen aufgenommen wurden.

Rotes Halstuch als Kennzeichen: „Adopt me“

Jetzt wird für sie ein dauerhaftes Zuhause gesucht. „Adopt me“ steht auf den roten Halstüchern, mit denen die Kandidaten herausgeputzt sind. Auf dem weißen Fell von Ben macht es sich besonders gut. Er ist noch ein Welpe, gerade fünf Monate alt. Mit zwei Geschwistern wurde er auf der Straße eingefangen, ausgesetzt und ungewollt. „Er hat sich wunderbar eingelebt, ist kinderlieb, verträgt sich mit Katzen, und lernt schon fleißig das Hunde-Einmaleins“, versichert Larissa Rech, die ihren Schützling erst seit zwei Wochen in Pflege hat. Wie lange noch? Familie Zuther, Kay, Nicole und Tochter Emma, 9, hat schon ein begehrliches Auge auf den bildschönen Rüden geworfen.

Larissas Freundin Luise Hamann bekennt sich selbst als „Pflegestellen-Versager“, denn sie mochte sich von dem ihr anvertrauten Snow, so weiß wie Schnee, nicht mehr trennen. Vivian Gerster und Philipp Aicheler liebäugeln ganz heftig mit Marti, dem weißen Schäferhund-Terrier-Dackel-Mischling, Julia, mit Baby Amalia im Wickeltuch, hat den spanischen Galgo Rubi ausgeguckt. Doch erst einmal darf sich nur beschnuppert werden. „Das ist wie bei einem Speed Dating“, lacht Alex Sieber, die „Ranger“ mitgebracht hat: Einen Maremmano-Mischling, braunes Wuschelfell, zwei Jahre alt, männlich, kastriert.

Auf der Wiese am Max-Eyth-See haben es sich einige Hunde gemütlich gemacht. /Andreas Rosar

„Eine Seele von Hund“, loben ihn Alex Sieber und ihre Tochter Jana, als „bürotauglich, seniorengerecht, kinder- und katzenfreundlich und sehr gemütlich“ wird er auf seinem Steckbrief angepriesen. Barbara Berndt-Schröder hat schon Feuer gefangen und knüpft mit Leckerlis zarte Bande. Ihr Rassehund Wilma, genannt Mausi, elf Jahre alt, braucht einen Kumpel. Könnte Ranger passen? Der Begleiter Markus Giersberg, als Hundetrainer ein Experte, nickt zustimmend.

Erst einmal geht es zurück zur Pflegestelle

Der gemütliche Ranger bleibt total entspannt und darf erst mal wieder mit Siebers nach Marbach zurück, denn für die Vermittlung der Tierschutzhunde gelten feste Regeln. Mit einem zweiten Date, um sicher zu gehen, dass aus der ersten Verliebtheit eine ernsthafte Beziehung wird. „Wer sich einen Hund ins Haus holen will, sollte vorher eine Menge bedenken“, sagt Isabel Schmid von der Organisation Bark Date, die vor zwei Jahren in Köln gegründet wurde und am Samstag zum dritten Mal in Stuttgart stattfand.

Aspiranten müssen daher einen Fragebogen beantworten: Wie ist die Wohnsituation, ist die Haltung eines Haustieres gestattet, hat man genügend Zeit für einen Hund und auch genügend Geld? Denn neben dem Anschaffungspreis, eine Schutzgebühr an die Tierschutzorganisation, die etwa 500 Euro beträgt, weil sie Transport, medizinische Behandlung und Kastration einschließt, müsse man mit jährlichen Kosten von 3000 Euro rechnen.

Wann gibt es das nächste Date?

Und wo bleibt der Hund, wenn im Sommer die Ferienreise ansteht? Elf Hunde fanden bisher ein neues Zuhause. Und keiner wurde zurückgebracht. Nach zwei Stunden wird Leo, ein kleiner Terrier, aber doch ganz schön laut. Der Pflege-Liebling von Isabel Schmid und ihrer WG-Mitbewohner darf an diesem Tag wieder mit nach Hause. Gut gebellt, Leo! Aber am 8. Juni gib es ein neues Bark Date. 25 Hunde sind erlaubt und müssen unter barkdate.com angemeldet werden.