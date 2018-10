Spezielles Angebot in Ludwigsburg Einmal gratis auffüllen bitte!

Von pel 07. Oktober 2018 - 13:37 Uhr

Dieses Logo an der Ladentür verheißt kostenloses Trinkwasser. Foto:

Kostenloses Leitungswasser gibt es seit Kurzem in rund 20 Cafés und Shops in Ludwigsburg. Die Stadt will damit den Plastikmüll reduzieren und ihren Bürgern etwas Gutes tun. Wer noch mitmachen möchte, kann sich ganz einfach registrieren.

Ludwigsburg - Die Idee sei simpel und genial, schreibt die Stadt Ludwigsburg: Seit Kurzem kann sich jeder seine leere Wasserflasche in einem von 20 Cafés und Shops in Ludwigsburg mit Leitungswasser auffüllen lassen. Die Initiative Refill stammt aus Hamburg und wird dort seit etwa einem Jahr umgesetzt.

Das Hauptziel des Projekts sei es, Plastikmüll zu vermeiden und für die Gesundheit der Ludwigsburger zu sorgen. Die hohen Temperaturen im Sommer hätten dazu geführt, dass sich die Stadt dafür eingesetzt habe, das Projekt auch in Ludwigsburg einzuführen. Dabei geht die Stadt selbst mit gutem Beispiel voran: Im Fachbereich Sport und Gesundheit in der Mathildenstraße 25 und im Referat Nachhaltige Stadtentwicklung, Stuttgarter Straße 2, kann man einfach vorbeispazieren und seine Wasserreserven wieder auffüllen lassen. Unter anderem machen aber auch zwei Kinos, ein Fitnessstudio, ein Unternehmensberater und die Stadtwerke mit.

Über 2000 Stationen in Deutschland

Ein blauer Aufkleber an der Tür des Geschäfts soll signalisieren, dass Passanten hier ungeniert nach dem Refill-Service fragen können. Dafür muss man auch nichts in dem Café konsumiert oder in dem Bekleidungsladen eingekauft haben.

Deutschlandweit sind bei der Initiative bereits mehr als 2000 Auffüllstationen gelistet. Auch in der Stuttgarter Innenstadt und vereinzelt in den Städten der Region gibt es Cafés und Geschäfte, die bei dem Auffüllerprojekt mitmachen. Über die Internetseite von Refill Deutschland können sich auch weitere Standorte melden. Aufkleber mit dem Refill Logo für Ludwigsburg können bei der Stadtverwaltung abgeholt werden.