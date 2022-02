1 Spezialitäten aus Frankreich gibt es von Donnerstag bis Samstag auf dem Rathaushof in Ludwigsburg. Foto:

Wein, Käse, Macarons und mehr: Acht französische Markthändler bieten vom 17. bis zum 19. Februar kulinarische Köstlichkeiten aus dem Land der Gourmets in Ludwigsburg an.















Link kopiert

Ludwigsburg - Sich einmal fühlen wieGott in Frankreich: Händler aus verschiedenen Regionen Frankreichs machen das vom 17. bis 19. Februar auf dem Rathaushof möglich. An diesen drei Tagen ist der Französische Markt erstmals zu Gast in Ludwigsburg. Acht original französische Markthändler bieten dort kulinarische Köstlichkeiten aus dem Land der Gourmets an.

Von Flammkuchen, verschiedenen Käse- und Wurstspezialitäten über Crêpes oder Weinsorten: Die Markthändler, die jede Woche erneut direkt aus Frankreich anreisen, um das ganze Jahr über französische Märkte in Deutschland zu präsentieren, bieten vielfältige Gaumenfreuden. Der Französische Markt hat an allen drei Tagen jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet.