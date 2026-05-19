Seit 2024 werden die teilnehmenden Stars bei "Sing meinen Song" um sogenannte Special Guests ergänzt. Diese sind besonders hochkarätig und nicht während der gesamten Show dabei, sondern nur für eine Episode.

In der 13. Staffel von "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" sind auch wieder Special Guests dabei (19. Mai, 20:15 Uhr, VOX). Wie der Sender im Februar bestätigte, werden sich die Rock-Legenden Klaus Meine (77) und Rudolf Schenker (77) von den Scorpions für einen Abend in Südafrika einstellen.

Dort treffen sie auf die übrigen Teilnehmer: Popsänger Giovanni Zarrella (48), Singer-Songwriter Mark Forster (43), Punk-Rock-Sängerin Ina Bredehorn (40) alias Deine Cousine, Rock-Sänger Der Graf (56) von Unheilig, Frida-Gold-Frontfrau Alina Süggeler (41), Schlager-Rapper Tream (27) sowie Gastgeber Johannes Oerding (44).

Die Scorpions-Ikonen sind nicht die ersten Gaststars bei "Sing meinen Song". Seit zwei Jahren wird das beliebte Musikformat um diesen besonderen Programmpunkt ergänzt.

Den Auftakt machte in der elften Staffel 2024 Peter Maffay (76). Seine Songs wurden in der vierten Folge von Gastgeber Oerding, Singer-Songwriter Tim Bendzko, Juli-Frontfrau Eva Briegel, Soul-Sängerin Joy Denalane, Rapper Eko Fresh, Broilers-Frontmann Sammy Amara sowie Pop-Sänger Emilio interpretiert.

Der gebürtige Rumäne wanderte mit 14 Jahren mit seinen Eltern nach Deutschland aus. Seinen ersten großen Hit landete er 1970 mit dem Song "Du". Mit weiteren Liedern wie "Und es war Sommer" (1976) und "Über sieben Brücken musst Du geh'n" (1980) wurde er zu den erfolgreichsten Sängern des Landes. Maffay verkaufte mehr als 40 Millionen Tonträger und brachte mit seinem Märchen "Tabaluga" tausende Kinderaugen zum Strahlen. Zusammen mit seiner fünften Ehefrau Hendrikje Balsmeyer ist er zudem seit einigen Jahren mit der Kinderbuchserie "Anouk" erfolgreich - die gleichnamige Tochter des Paares gab die Inspiration dazu.

In der zwölften Staffel waren 2025 die Hip-Hop-Legenden Die Fantastischen Vier als Special Guests dabei. Sie standen in der dritten Folge im Mittelpunkt. MiA.-Frontfrau Mieze Katz, Bosse, Madeline Juno, Rapper FiNCH, ClockClock-Sänger Boki, Michael Patrick Kelly sowie Gastgeber Johannes Oerding brachten ihre Hits von "Sie ist weg" bis "MfG" auf die Bühne. Die Band, die ihr 35-jähriges Bühnenjubiläum feierte, gab dann zum Schluss noch ihren neuen Song "Aufhören" zum Besten.

Das ist "Sing meinen Song"

Im April 2014 feierte das Tauschkonzert bei VOX Premiere und begeisterte schnell ein großes TV-Publikum. Durch die ersten drei Staffeln führte Xavier Naidoo, danach fungierten The BossHoss, Mark Forster und Michael Patrick Kelly als Gastgeber, bevor 2021 Johannes Oerding diese Rolle übernahm. Für die Show kommen in Südafrika Musikerinnen und Musiker unterschiedlicher Genre zusammen und covern gegenseitig ihre Songs. In jeder Folge steht einer der teilnehmenden Acts im Mittelpunkt.