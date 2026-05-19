Seit 2024 werden die teilnehmenden Stars bei "Sing meinen Song" um sogenannte Special Guests ergänzt. Diese sind besonders hochkarätig und nicht während der gesamten Show dabei, sondern nur für eine Episode.
In der 13. Staffel von "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" sind auch wieder Special Guests dabei (19. Mai, 20:15 Uhr, VOX). Wie der Sender im Februar bestätigte, werden sich die Rock-Legenden Klaus Meine (77) und Rudolf Schenker (77) von den Scorpions für einen Abend in Südafrika einstellen.