Spezialausgabe zum Dschungelcamp: RTL wehrt sich gegen Antisemitismus-Vorwurf nach „Stefan Raab Show“

Stefan Raab erlaubt sich in seiner Show einen Witz über den Sänger Gil Ofarim, der dessen jüdische Herkunft thematisiert. Inzwischen hat RTL den Beitrag aus dem Netz entfernt.
Der Fernsehsender RTL wehrt sich gegen Kritik nach einem Einspieler über den Sänger Gil Ofarim (43) in der „Stefan Raab Show“. „Wir nehmen die Kritik an dem Einspieler über Gil Ofarim in der „Stefan Raab Show“-Spezialausgabe vom 27. Januar sehr ernst und ordnen ihn klar ein“, teilte der Sender der dpa auf Nachfrage mit. Der Beitrag setze sich mit der Person Gil Ofarim und seinem öffentlichen Auftreten im Kontext der bekannten Betrugsvorwürfe auseinander, „insbesondere mit der von ihm selbst erhobenen und später widerlegten Behauptung eines antisemitischen Vorfalls“.