Spezialausgabe am Samstag: So feiert Giovanni Zarrella im ZDF Howard Carpendale

Zum 60. Bühnenjubiläum: "Die Giovanni Zarrella Show" widmet Howard Carpendale am 20. September eine Spezialausgabe. Zu Gast sind Musikstars aus mehreren Generation. Jürgen Drews gibt ein emotionales Comeback.

Am Samstag (20. September 2025) steht die "Giovanni Zarrella Show" ganz im Zeichen eines ganz bestimmten Sängers. Um 20:15 Uhr feiert das ZDF "Eine Samstagnacht mit Howard Carpendale". Anlass der Sondersendung ist das 60. Bühnenjubiläum, das der deutsch-südafrikanische Musiker im nächsten Jahr feiert.

Howard Carpendale (79) singt bei Giovanni Zarrella (47) die größten Hits seiner langen Karriere, laut dem ZDF auch in neuen Live-Arrangements.

Duette mit Jürgen Drews und Giovanni Zarrella

Neben Carpendale begrüßt Giovanni Zarrella Stargäste aus Schlager und Pop. Sie singen entweder Hits des Jubilars oder stehen mit ihm für ein Duett auf der Bühne. Mit dem Moderator stimmt Carpendale "Ti amo" an. Mit der deutschsprachigen Version des italienischen Liedes war Carpendale sogar in Zarrellas Geburtsland erfolgreich.

Besonders emotional ist für Howard Carpendale der Auftritt mit Jürgen Drews (80). Drei Jahre, nachdem sich der selbsternannte "König von Mallorca" aus gesundheitlichen Gründen von der Bühne verabschiedete, kehrt er für seinen Kollegen zurück.

"Wir singen möglicherweise zum letzten Mal zusammen und das bewegt einen", sagte Howard Carpendale nach der Aufzeichnung im August zu "Bild". Denn: "Dem Jürgen geht es nicht besonders gut, das weiß man durch die Presse".

Diese Gäste geben Howard Carpendale die Ehre

Zu Gast in der Dortmunder Westfalenhalle ist eine Mischung aus verschiedenen Generationen. So kommen neben Jürgen Drews weitere alte Weggefährten wie Wencke Myhre und Ireen Sheer.

Aus Schlager und Pop geben sich Sasha, Kerstin Ott, Beatrice Egli, Ben Zucker, Nik P., Alexander Klaws und Gregor Meyle die Ehre. Für internationales Flair sorgt der britische 80er-Jahre-Star Paul Young. Als Vertreter der neuen Schlagergeneration singen Julia Lindholm, Linda Hesse und Tim Peters zusammen ein Medley aus Carpendales Songs.

Als Talkgäste begrüßt Giovanni Zarrella die Komiker Thomas Hermanns und Atze Schröder sowie mit Wayne Carpendale den Sohn des Jubilars.