Spezialausgabe am Samstag: So feiert Giovanni Zarrella im ZDF Howard Carpendale

Zum 60. Bühnenjubiläum: "Die Giovanni Zarrella Show" widmet Howard Carpendale am 20. September eine Spezialausgabe. Zu Gast sind Musikstars aus mehreren Generation. Jürgen Drews gibt ein emotionales Comeback.
Am Samstag (20. September 2025) steht die "Giovanni Zarrella Show" ganz im Zeichen eines ganz bestimmten Sängers. Um 20:15 Uhr feiert das ZDF "Eine Samstagnacht mit Howard Carpendale". Anlass der Sondersendung ist das 60. Bühnenjubiläum, das der deutsch-südafrikanische Musiker im nächsten Jahr feiert.