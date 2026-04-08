Sperrungen am Echterdinger Ei: Bis zu vier Kilometer Umweg wegen Brückenarbeiten

Wegen Restarbeiten an einer Brücke wird die Anschlussstelle der Autobahn 8 und der Bundesstraße 27 in Stuttgart-Möhringen vom 10. bis 24. April teilweise gesperrt.
Das Echterdinger Ei am Rande des Möhringer Stadtteils Fasanenhof wurde zwischen 2002 und 2004 in seiner jetzigen Form ausgebaut. In mehr als zwei Jahrzehnten hat die Anschlussstelle, die die Autobahn 8 mit der Bundesstraße 27 verbindet, jedoch gelitten. Die Autobahn GmbH, Niederlassung Südwest, spricht von „altersgemäßen Verschleißerscheinungen“. Seit 24. März 2025 erneuert das Verkehrsunternehmen daher auf insgesamt 10,8 Kilometern den Asphalt der Auf- und Abfahrten sowie Überleitungen zur benachbarten Anschlussstelle Möhringen.