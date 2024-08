Sperrung zwischen Rastatt und Baden-Baden: Weitere Einschränkungen auf Rheintalbahn am Wochenende

Weitere Einschränkungen auf Rheintalbahn am Wochenende

1 Fahrgäste auf der Rheintalbahn-Strecke müssen am Wochenende noch mehr Geduld mitbringen als bisher. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

Seit zwei Wochen müssen Fahrgäste auf der Strecke zwischen Rastatt und Baden-Baden in Ersatzbusse umsteigen. Am Wochenende wird die Sperrung sogar noch ausgeweitet.











Fahrgäste auf der Rheintalbahn-Strecke müssen am Wochenende noch mehr Geduld mitbringen als bisher. Wegen eines Softwarewechsels und Vorarbeiten für neue Stellwerke, wird die Strecke der Deutschen Bahn zufolge am Samstag und Sonntag auch zwischen Baden-Baden und Achern gesperrt. Fahrgäste müssen auf Ersatzbusse umsteigen, die wegen der zusätzlichen Sperrung am Wochenende rund eine Stunde länger brauchen als bisher.