Sperrung in Sachsenheim: Neuer Fahrbahnbelag kommt – Anfahrt zur Tankstelle nicht mehr möglich

Am Wochenende wird in Sachsenheim (Kreis Ludwigsburg) auf einem Teilstück der L1125 neuer Belag verlegt. Das hat Folgen für ein Gewerbegebiet, ein Möbelhaus und eine Tankstelle.
Das Regierungspräsidium (RP) Stuttgart setzt die Sanierung der L1125 zwischen Großsachsenheim und Bietigheim-Bissingen fort. Ab Freitag, 15. August, bis Montag, 18. August, lässt die Behörde die Einmündung L1125 bis zum Kreisverkehr Ludwigsburgerstraße/Heinrich-Heine-Straße sanieren. Der Verkehr wird örtlich umgeleitet. Betroffen ist unter anderem die Zufahrt zum dortigen Möbelhaus.