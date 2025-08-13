Sperrung in Sachsenheim: Neuer Fahrbahnbelag kommt – Anfahrt zur Tankstelle nicht mehr möglich

Am Wochenende wird in Sachsenheim (Kreis Ludwigsburg) auf einem Teilstück der L1125 neuer Belag verlegt. Das hat Folgen für ein Gewerbegebiet, ein Möbelhaus und eine Tankstelle.

Das Regierungspräsidium (RP) Stuttgart setzt die Sanierung der L1125 zwischen Großsachsenheim und Bietigheim-Bissingen fort. Ab Freitag, 15. August, bis Montag, 18. August, lässt die Behörde die Einmündung L1125 bis zum Kreisverkehr Ludwigsburgerstraße/Heinrich-Heine-Straße sanieren. Der Verkehr wird örtlich umgeleitet. Betroffen ist unter anderem die Zufahrt zum dortigen Möbelhaus.

Das Regierungspräsidium Stuttgart saniert seit dem 23. Juni die Strecke der L1125 zwischen Großsachsenheim und Bietigheim-Bissingen. Nun wird die Fahrbahndecke in einem vorgelagerten Bereich gemeinsam mit der Stadt Sachsenheim erneuert.

Die aktuelle Maßnahme ist nur ein kleiner Annex zum Gesamtprojekt der Sanierung der Landesstraße. Auf dem Plan nimmt sie am linken Ende nur sehr wenig Raum ein. Foto: Simon Granville

Neben der Verlängerung der Mitteltrennung im Bereich der Tankstelle werden bestehende Entwässerungseinrichtungen saniert und ein neuer Fahrbahnbelag aufgetragen. Während der gesamten Bauzeit kann die dortige Jet-Tankstelle nicht angefahren werden.

Diese Arbeiten waren ursprünglich für das 1. Augustwochenende angesetzt, mussten jedoch aufgrund der schlechten Witterung verschoben werden. Die Zufahrt zum Industriegebiet Holderbüschle aus Richtung Sachsenheim erfolgt während der Arbeiten über die Heinrich-Heine-Straße und die Goethestraße. Für den Gegenverkehr erfolgt die Umleitung in umgekehrter Richtung.

Während die Arbeiten an dem vorgelagerten Teilstück bereits am Montag abgeschlossen werden sollen, dauert die Erneuerung der Verbindungsstrecke von Sachsenheim nach Bietigheim noch bis in den Oktober hinein an.