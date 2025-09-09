Sperrung in Bietigheim-Bissingen: Grotztunnel wird für Arbeiten und Reinigung gesperrt
Der Grotztunnel wird Mitte September auf Vordermann gebracht. Foto: Stadt Bietigheim-Bissingen

Der Grotztunnel in Bietigheim-Bissingen muss am 12. und 13. September für verschiedene Arbeiten gesperrt werden. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Der Grotztunnel in Bietigheim-Bissingen muss von Freitag, 12. September, ab 9 Uhr, bis Samstag, 13. September, circa 18 Uhr für verschiedene Arbeiten gesperrt werden. Der Freitag beginnt mit der Wartung sämtlicher elektrotechnischer Sicherheitseinrichtungen, wofür alle Anlagenteile abgeschaltet werden müssen. Am Abend steht dann die Übung der Freiwilligen Feuerwehr Bissingen innerhalb des Tunnels an.

 

Tunnelwäsche steht auf dem Programm

In der Nacht von Freitag auf Samstag erfolgt die alljährliche Tunnelwäsche mit Spezialfahrzeugen. Diese ist notwendig, da durch Schmutz, Feinstaub und Ruß Wände und Decke des Grotztunnels enorm verschmutzt sind, was wiederum die Sicht und Lichtreflexion stark beeinträchtigt. Nach der Tunnelwäsche erfolgen noch weitere Wartungsarbeiten. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

 