1 Im Hauptbahnhof wird es eng. Foto: Lg/Kovalenko

Die Sanierung des S-Bahn-Tunnelns in Stuttgart trifft auch Reisende im Fern- und Regionalverkehr, weil nicht mehr alle Züge in den Hauptbahnhof fahren können.















Die Sanierung des S-Bahn-Tunnels in Stuttgart vom 30. Juli bis zum 11. September hat Auswirkungen auf den Fern- und Nahverkehr im Hauptbahnhof, denn umgeleitete S-Bahn-Linien (S 2, 4, 5, 6) belegen dort fünf Gleise. Die Deutsche Bahn rät, sich vor Fahrtantritt über Bahn.de, ihren Navigator oder die Reiseauskunft zu informieren. Der Kundendialog ist über Telefon 07 11 / 20 92 - 70 87 erreichbar (Mo–Fr, 7–20 Uhr). Der Anbieter Go-Ahead informiert über seine Webseite, genauso die SWEG.

Die Bahn weist darauf hin, dass die IC-Linie 30 Hamburg–Stuttgart und die ICE-Linie 47 (Dortmund–Stuttgart) „größtenteils“ in Karlsruhe enden und die Halte Vaihingen/Enz und Stuttgart entfallen. Als Direktverbindung bleibe alle zwei Stunden der ICE Dortmund–München über Köln.

Auch die Gäubahnstrecke ist gesperrt

Beschwerlicher wird der Weg nach Zürich, weil wegen des Streckenausbaus auf der Gäubahn IC-Züge nur zwischen Rottweil und Zürich pendeln, in Singen müsse teils umgestiegen werden, so die DB. Zwischen Stuttgart und Rottweil fahren S-Bahn und/oder RE-Züge sowie Ersatzbusse. Vom Gäubahn-Ausbau sind auch der IRE nach Konstanz und RE-Züge (Linie 14) betroffen, die nach Rottweil und Freudenstadt fahren. Nur einzelne Züge der Linie 14 fahren zwischen Hauptbahnhof und Böblingen.

Die IRE-Züge (Linie 6) nach Tübingen und Reutlingen halten nicht in Stuttgart, sondern in Untertürkheim und zusätzlich in Kornwestheim. Die Züge nach Aulendorf und Ulm sowie Rottenburg und Horb beginnen und enden in Plochingen statt im Hauptbahnhof. Die Züge nach Würzburg (Go-Ahead) fahren in der Regel ab Bietigheim-Bissingen. Morgendliche Pendlerzüge und die letzte Tagesverbindung gelangen aber in den Hauptbahnhof.

Zeitlich verschoben sind die Abfahrten nach Heilbronn und Osterburken (SWEG) im Hauptbahnhof. Nach Pforzheim (auch SWEG) finden Reisende ab Bietigheim-Bissingen, im Hauptbahnhof ist nur für einzelne Züge in der Hauptverkehrszeit und spätabends Platz. Der MEX nach Schwäbisch Hall-Hessental und Crailsheim fährt ab Backnang, einzelne Züge erreichen den Hauptbahnhof mit späteren Ankunft- und Abfahrtszeiten.