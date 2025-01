Sperrung der Scharnhauser Straße: Der ADFC drückt aufs Tempo

1 Die Scharnhauser Straße soll künftig Radfahrern vorbehalten sein. Foto: Torsten Schöll

Die Fahrradlobby drückt bei der Sperrung der Scharnhauser Straße aufs Tempo. Der Straßenabschnitt zwischen Plieningen und Ostfildern soll Fahrradfahrern und ÖPNV vorbehalten sein – als direkte Folge der Eröffnung der neuen Südumfahrung Plieningen.











Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) macht Druck, dass die gerichtlich verfügte Sperrung der Scharnhauser Straße in Plieningen „unverzüglich“ umgesetzt wird. Eine entsprechende Forderung an die Stadt hat der Stuttgarter Kreisverband des ADFC jetzt an OB Nopper und den Gemeinderat adressiert.