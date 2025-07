Sperrung der S-Bahn-Stammstrecke: S-Bahn und Mex13 betroffen: Ferien-Baustellen kosten Pendler Nerven

1 Es wird auf Plakaten angekündigt: Die S-Bahnen halten nicht im Sommerrain und in der Nürnberger Straße. Ab Fellbach muss man den Ersatzbus nutzen. Foto: Eva Schäfer

Die Stammstreckensperrung der S-Bahn in Stuttgart und ein Bündel an anderen Bauarbeiten der Bahn bedeuten, dass das Pendeln mit dem ÖPNV auch im Rems-Murr-Kreis anstrengender wird.











Die Sommerferien stehen vor der Tür und die bringen für Pendler in der Region wieder herbe Einschnitte: So ist wie in den Vorjahren die S-Bahn-Stammstrecke gesperrt, das Tunnel-Nadelöhr zwischen Hauptbahnhof und Schwabstraße. Die Stammstreckensperrung bedeutet, dass Pendler in den Sommerferien wieder mehr Zeit und Nerven brauchen. Doch es ist gleich ein ganzes Bündel an Einschränkungen, mit denen sie umgehen müssen – und das für mehrere Wochen.