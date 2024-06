Am Montagabend kommt es in der Neckartalstraße in Stuttgart-Münster zu einem Wasserrohrbruch. Die Folgen sind teilweise deutlich spürbar.

Am Montag ist es gegen 19 Uhr in der Neckartalstraße im Stadtbezirk Stuttgart-Münster zu einem Wasserrohrbruch gekommen. Nach Angaben der Netze BW riss eine 20 Zentimeter dicke Versorgungsleitung auf einer Länge von rund zwei Metern auf. Die Ursache ist bislang noch unbekannt. Bei dem Rohrbruch ergossen sich rund 60 000 Liter Wasser über die Straße. Bereits am Abend hatten Experten der Netze BW die kaputte Leitung freigelegt.

Sperrung einer Fahrspur führt zu Stau

Dafür musste nach Angaben der Polizei die Neckartalstraße am Montagabend bis gegen 23 Uhr in beide Richtungen voll gesperrt werden. Im Anschluss konnten zumindest die zwei Fahrspuren in Richtung Münster wieder für den Verkehr freigegeben werden. Hingegen blieben die Fahrbahnen in Richtung Halden-/Pragstraße auch noch am Dienstag gesperrt. Dadurch kam es laut Polizeisprecherin Meret Siegle im morgendlichen Berufsverkehr zu „einem gewissen Rückstau“. Der Verkehr wurde über die Gnesener Straße nach Bad Cannstatt umgeleitet. Zu größeren Problemen auf den Umleitungsstrecken sei es aber nicht gekommen.

Auch die Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) war von der Straßensperrung betroffen. Am Montagabend war die Stadtbahnlinie U 14 ab etwa 19.30 Uhr zwischen den Haltestellen Freibergstraße und Kraftwerk Münster unterbrochen. Die Züge verkehrten lediglich zwischen Mühlhausen und Freibergstraße sowie zwischen Vaihingen Bahnhof und Kraftwerk Münster. Ein Ringverkehr mit drei Bussen wurde ab der Rosensteinbrücke über das Kraftwerk Münster, Freibergstraße und den Hallschlag zur Rosensteinbrücke eingerichtet. Seit Betriebsbeginn am Dienstag „sind alle Züge wieder normal im Einsatz“, erklärte eine SSB-Sprecherin.

Sperrung in Richtung Innenstadt bleibt vorerst bestehen

Laut Netze BW bleibt die Sperrung der beiden Fahrspuren aus Münster in Richtung Innenstadt vorerst bestehen. „Untersuchungen haben ergeben, dass die Fahrbahn möglicherweise deutlich stärker unterspült wurde, als zunächst angenommen“, erklärt Netze BW-Sprecher Jörg Busse. Die Wasserleitung wird nun auf einer Länge von rund drei Metern saniert, im Anschluss die beschädigte Fahrbahn erneuert. Wie viel Zeit die Arbeiten in Anspruch nehmen, könne derzeit noch nicht abgeschätzt werden. So lange bleibt die Umleitung über die Reinhold-Maier-Brücke und die Gnesener Straße bestehen.

Nicht der erste Wasserrohrbruch in den vergangenen Monaten. Unter anderem noch bis Ende Juli ist die Botnanger Straße gesperrt. Die Netze BW saniert nach einem Wasserrohrbruch großflächig die Leitungen an der wichtigen Verbindungsstraße zwischen Botnang und dem Stuttgarter Westen. Und auch die Buslinie 44 muss bis Ende des Monats nach einem Wasserschaden in der Birkenwaldstraße einen Umweg zwischen Hauptbahnhof und Killesberg nehmen.