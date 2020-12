1 Die alte Brücke muss weg und wird deshalb am Samstag, 19. Dezember 2020, gesprengt. Foto: Susanne Mathes/STZN

Die B 27 bei Kornwestheim wird am Samstagmorgen in beide Richtungen gesperrt. Der Grund dafür ist die Sprengung der Gumpenbachbrücke, die per Livestream übertragen wird.

Kornwestheim - Wenn am Samstag um 9 Uhr der Westbau der Gumpenbachbrücke in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) in sich zusammenfällt, wird ein langgezogenes Rumpeln zu hören sein – kein einzelner lauter Knall. Den Grund dafür erklärt Sprengmeister Stefan Gräßle von der Firma Lothar Rapp: „Wir haben in jeden Pfeiler eine Reihe Löcher für den Sprengstoff gebohrt.“ Die Pfeiler sprenge sein Team „von unten nach oben“ durch. „Zwischen den Sprengungen liegen Millisekunden – so entsteht der Eindruck des Rumpelns.“

Seit dem Frühjahr laufen die Bauarbeiten

Die Sprengung des Brückenteilstücks ist notwendig, weil das Regierungspräsidium Stuttgart die alte B-27-Brücke einreißt und für rund 27 Millionen Euro neu baut. Schon seit dem Frühjahr laufen die Arbeiten. Die meiste Zeit kann der Verkehr dabei weiter über die Brücke fließen, wenn auch unter Einschränkungen, ein neuartiges Verfahren macht es möglich.

Sprengung im Livestream

Während der Sprengung muss die Fahrbahn dennoch zwischen 8.50 Uhr und voraussichtlich 9.15 Uhr voll gesperrt werden. Darüber hinaus sperren die Behörden auch im Stadtgebiet um die Brücke herum am Vormittag weiträumig ab, einige Anwohner müssen ihre Häuser kurzzeitig verlassen. Schaulustige sind aus Sicherheitsgründen und wegen der Corona-Verordnung nicht erwünscht. Für Interessierte hat das Regierungspräsidium Stuttgart aber ab 8 Uhr einen Livestream (siehe oben) eingerichtet und sogar Drohnen im Einsatz, die das Geschehen aus der Luft übertragen.