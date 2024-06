Sperrung der B-14-Rampe am Charlottenplatz

3 Die rechte Spur der B 14 ist neben der Rampe zum Charlottenplatz zusätzlich gesperrt. Auf die Umleitung über die Esslinger Straße kann man nicht abbiegen. Foto: Stadt Stuttgart

Seit wenigen Tagen ist die B-14-Rampe zum Charlottenplatz wegen des Abrisses des Breuninger-Parkhauses gesperrt. Doch auf der Umleitungsstrecke durch das Bohnenviertel herrscht gähnende Leere. Warum?











Link kopiert



Wer im traditionsreichen Café Nast im Stuttgarter Bohnenviertel sitzt, bekommt vom Verkehr so gut wie nichts mit. Minuten lang fährt kein einziges Fahrzeug über die Esslinger Straße am großen Schaufenster vorbei. Aber warum? Schließlich gilt seit wenigen Tagen die Sperrung der B-14-Rampe zum Charlottenplatz aufgrund des Abbruchs des Breuninger-Parkhauses. Die offizielle Umleitung führt eben über die schmale Anwohnerstraße im Bohnenviertel. Doch derzeit kommen die Verkehrsteilnehmer überhaupt nicht auf die Esslinger Straße. Hintergrund sind weitere Bauarbeiten an der Hauptstätter Straße, eine Fahrspur der Bundesstraße 14 ist deswegen gesperrt. „Es ist extrem ruhig“, erklärt Florian Kaspar, Juniorchef vom Café Nast.