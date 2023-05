6 Nicht nur auf der Autobahn, auch auf der Umleitung innerorts war Stau. Foto: Eibner//Memmler

Große Staus entstanden am Wochenende bei der Teilsperrung der A 81. Wer in Richtung Süden wollte, der brauchte viel Geduld.









Man konnte nicht einmal mehr von Stop and Go sprechen: Die Autokarossen standen am Kreuz Stuttgart zweispurig auf der Ausfahrt von der A 8 zur A 81 und glitzerten in der Sonne. Ein paar Autofahrer, die es mit den Verkehrsregeln nicht so genau nahmen, bogen auf einen geteerten Schleichweg und gelangten so auf die Gegenspur der Ausfahrt, wo sie ihr Glück in der anderen Richtung versuchten.