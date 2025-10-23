Sperrung bei Waiblingen: Wie geht’s weiter mit dem Remstalradweg? Stadt stellt zwei Varianten vor

Die Sperrung des schönsten Teils des Remstalradwegs frustriert Radfahrer und Spaziergänger. Die Stadt Waiblingen hat zwei Konzepte erarbeitet, wie das Problem gelöst werden könnte.
Seit dem Frühjahr geht auf dem beliebten Remstalradweg im Bereich zwischen Waiblingen-Hohenacker (Rems-Murr-Kreis) und Neckarrems (Kreis Ludwigsburg) rein gar nichts mehr. Denn im März hatte die Stadt Waiblingen den Radweg kurz hinter der Vogelmühle bei Hohenacker durch einen fest im Boden verankerten Zaun gesperrt. Aus Sicherheitsgründen: Die Wassermassen, die im Zuge des Hochwassers Anfang Juni 2024 durch das idyllische Naturschutzgebiet Unteres Remstal schossen, haben den Radweg an drei Stellen zum Teil komplett unterspült.