Sperrung B-14-Rampe Charlottenplatz: Droht dem Bohnenviertel bald der Verkehrsinfarkt?

1 Die Vorbereitungen laufen. Die Gehwege in der Esslinger Straße hinter dem Breuninger-Parkhaus sind deutlich eingeengt. Foto: Lichtgut//Leif Piechowski

Wegen des Abrisses des Breuninger-Parkhauses sollen ab Frühjahr täglich 4000 Autos durch das Bohnenviertel rollen. Noch gibt es keine Lösung, um das drohende Verkehrschaos zu verhindern– aber viele Forderungen.











Link kopiert



Der geplanten Sperrung der B-14-Rampe am Charlottenplatz für den Bau des neuen Mobility Hubs und des Hauses für Film und Medien muss der Gemeinderat nicht zustimmen – das hatte der Verwaltungsbürgermeister Fabian Mayer im Ausschuss für Stadtentwicklung und Technik bereits vor der Weihnachtspause deutlich gemacht. Schließlich handle es sich dabei um eine verkehrsrechtliche Anordnung. Dennoch machte die öko-soziale Mehrheit im Gemeinderat am Dienstag in einem Antrag noch einmal deutlich, dass sie die Umleitung über die kleine Esslinger Straße im Bohnenviertel ablehnt. Die Gemeinderäte befürchten nicht nur lange Staus, sondern sehen durch den Verkehr vor allem die Existenz der dort ansässigen Geschäfte gefährdet.