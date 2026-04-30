Sperrung August-Bebel-Straße: Busverkehr wird ausgeweitet – Bürger haben dennoch Kritik

Nach den ersten Wochen der Baustelle in der August-Bebel-Straße in Ludwigsburg passen Stadt und Stadtwerke den Busfahrplan an – sehen sich zugleich jedoch weiterer Kritik ausgesetzt.

Seit Mitte April ist mit der Unterquerung der Bahngleise in der August-Bebel-Straße eine wichtige Verbindung zwischen Eglosheim und dem Ludwigsburger Stadtzentrum gesperrt. Gerade ältere Bürger aus Eglosheim fühlen sich abgehängt. Die Stadtwerke und die Stadt justieren nun nach – können aber nicht jede Kritik ausräumen.

Die Buslinien 425 und 426, die normalerweise die Weststadt und Eglosheim erschließen, enden derzeit südlich der Bahngleise an einer Ersatzhaltestelle in der Kurfürstenstraße. Nördlich der Gleise in Eglosheim fährt der Ersatzbus der Linie 435 zwischen Calwer Straße und Falkenweg. „Leider hat sich gezeigt, dass der mit Verkehrsexperten abgestimmte Ersatzverkehr zwischen 6 und 20 Uhr an Werktagen nicht ausreichend ist“, sagt der Geschäftsführer der Stadtwerke Ludwigsburg Kornwestheim, Christian Schneider.

„Zumutung mit Rollator“

Deshalb verlängert sich das Zeitfenster ab nächstem Montag, 4. Mai, von 4.30 morgens bis 1.30 Uhr in der Nacht. An Sonn- und Feiertagen fährt der von den Stadtwerken finanzierte Pendelbus von 6 Uhr morgens bis 1 Uhr in der Nacht. Man nehme die Verbesserungswünsche sehr ernst, sagt Bürgermeister Sebastian Mannl. „Selbstverständlich soll sich der Stadtteil Eglosheim durch die notwendigen Bauarbeiten nicht abgeschnitten fühlen.“

Eine Seniorin bezweifelt, dass sich durch die neue Taktung Eglosheimer weniger eingeschränkt fühlen: „Mit einem Rollator oder Rollstuhl ist das gerade eine Zumutung“, sagt die 85-Jährige, die eine Hüft- und Knie-OP hatte. Sie überlege sich seit der Sperrung genau, ob sie die Strecke zurücklege oder direkt mehr einkaufe – „aber ich will ja auch auf den Markt gehen und etwas von der Stadt sehen“. Die Alleinstehende hat kein Auto und niemanden, der sie fahren kann. Ein Taxi könne sie sich auf Dauer nicht leisten. Ihre Kritik: Es fehle an Sitzmöglichkeiten an der Ersatzhaltestelle – gerade für Menschen, die nach dem Stück zu Fuß unter den Gleisen hindurch nicht lange stehen können.

Die fehlende Barrierefreiheit war bereits Thema im Mobilitätsausschuss – „die kann bei Baustellen nicht gewährleistet werden“, sagte Mannl, und erklärt nun am Telefon noch einmal genauer: „Eine barrierefreie Bushaltestelle kostet mindestens 80.000 Euro – das ist für die Dauer der Baustelle nicht machbar.“ Man prüfe nun jedoch, ob an der Ersatzhaltestelle in der Kurfürstenstraße genug Platz für eine Bank ist. „Wenn sie Fußgänger nicht stört, stellen wir sie hin.“ Eine alternative Buslinie für die Eglosheimer ist die 424, die an der Haltestelle Eglosheim Rosenackerweg hält.