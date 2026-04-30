Sperrung August-Bebel-Straße: Busverkehr wird ausgeweitet – Bürger haben dennoch Kritik

Nach den ersten Wochen der Baustelle in der August-Bebel-Straße in Ludwigsburg passen Stadt und Stadtwerke den Busfahrplan an – sehen sich zugleich jedoch weiterer Kritik ausgesetzt.
Seit Mitte April ist mit der Unterquerung der Bahngleise in der August-Bebel-Straße eine wichtige Verbindung zwischen Eglosheim und dem Ludwigsburger Stadtzentrum gesperrt. Gerade ältere Bürger aus Eglosheim fühlen sich abgehängt. Die Stadtwerke und die Stadt justieren nun nach – können aber nicht jede Kritik ausräumen.