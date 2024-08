1 Die Gemeinde Kirchberg ist wieder leichter zu erreichen. Foto: Werner Kuhnle

Die Landesstraße 1114 ist frisch saniert. Das Land hat rund 700 000 Euro investiert in das Pilotprojekt investiert.











Die Sanierungsarbeiten auf der Landesstraße 1114 zwischen Kirchberg an der Murr und der Landesstraße 1124 sind beendet. Der Abschnitt wurde am Freitag, 30. August, wieder für den Verkehr freigegeben. Der Belag der Fahrbahn wies in diesem Bereich Längsrisse und Querrisse an der Oberfläche auf, sodass eine Fahrbahndeckenerneuerung notwendig wurde.