1 Wenn die A 8 gesperrt wird, dürfte der Verkehr auf den Umgehungsstraßen wie hier in Bad Ditzenbach ins Stocken geraten. Foto: dpa

Aufgrund von mehreren Bauarbeiten im Zusammenhang mit dem Bahnprojekt Stuttgart–Ulm ist am Wochenende sowohl bei der Bahn als auch auf den Straßen mit erheblichen Einschränkungen zu rechnen.

Ulm - Wer am heutigen Freitagabend mit dem Auto in Richtung München fahren möchte, muss sich auf stockenden Verkehr einstellen: Weil für den Bau der Filstalbrücke des Bahnprojekts Stuttgart-Ulm ein Schutzgerüst aufgestellt werden muss, ruht zwischen Freitag, 21 Uhr, und Montag, 6 Uhr, der Verkehr auf der A 8 zwischen den Anschlussstellen Mühlhausen und Hohenstadt. Das teilte die Deutsche Bahn mit. Eine Umleitungsstrecke ist eingerichtet, auf der mit stockendem Verkehr zu rechnen ist.

Wer auf die Bahn ausweichen möchte, muss ebenfalls mit Einschränkungen rechnen in Form von Verzögerungen und Schienenersatzverkehr: Von Mitternacht an fallen zwischen Geislingen und Ulm bis zum nächsten Dienstag, 4 Uhr, etliche Züge aus. Grund ist der Abbruch einer alten Autobahnbrücke an der Anschlussstelle Ulm-West an der Grenze zu Bayern. Dafür müsse die Bahnstrecke aus Sicherheitsgründen gesperrt werden, teilte des Regierungspräsidiums Tübingen mit. Informationen zum Schienenersatzverkehr und den Fahrplänen gebe es auf der Internetseite der Bahn. Der Autobahnverkehr sei an dieser Stelle nicht betroffen.

ICE-Züge im Fernverkehr zwischen Stuttgart und München werden laut Bahn über Aalen und Donauwörth umgeleitet. Die Interregio-Züge von Stuttgart nach Lindau fallen demnach im Abschnitt Geislingen-Ulm aus. Dort gebe es einen Ersatzverkehr mit Bussen. Nach dem Abbruch der alten Brücke aus dem Jahr 1934 soll an gleicher Stelle ein breiteres Bauwerk entstehen.