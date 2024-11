Sperrung an A 81: Ampel in Freiberg im Fokus – Abschaltung soll Stau entschärfen

Freiberg am Neckar (Kreis Ludwigsburg) ächzt derzeit unter der Verkehrsbelastung. Seit Montag gibt es in der Stadt massive Staus. Grund ist der gesperrte Autobahnzubringer bei Pleidelsheim. Nun könnt es zumindest eine kleine Verbesserung geben.

Seit Wochenbeginn geht nichts mehr auf der Freiberger Neckarbrücke. Autos und Lastwagen zwängen sich darüber und über die kleine Kreuzung, um zur Autobahnauffahrt Pleidelsheim zu kommen. Nun könnte an einer kleinen Stellschraube gedreht werden, um für ein wenig Entlastung zu sorgen.

Wegen der Abschlussarbeiten an der Brücke ist die komplette Autobahnauffahrt in Richtung Heilbronn gesperrt. „Der Umleitungsverkehr durch die Baustellen auf der A 81 und der Anschlussstelle führt in den letzten Tagen zu massiven Verkehrsbelastungen und Staus im Stadtgebiet Freiberg“, attestiert auch die Stadtverwaltung.

Eine Baustellenampel in Freiberg ist dabei für das Rathaus ein besonderes Ärgernis. Sie wurde an der Kreuzung Neckarbrücke installiert, um den Verkehr zu regulieren – bewirkt aber das genaue Gegenteil.

Baustelle geht noch bis 18. November

Die Arbeiten an der Autobahnauffahrt sorgen für Stau auf den Umleitungsstrecken. Foto: Werner Kuhnle

Nun bahnt sich zumindest diesbezüglich eine Entlastung an. „Uns wurde zugesagt die Ampel an der Kreuzung Benninger Straße / Mundelsheimer Straße testweise abzuschalten, um zu prüfen, ob sich die Situation dadurch bessert“, teilt die Stadtverwaltung mit. Die Baustellenampel zur Neckarbrücke hin fällt in die Zuständigkeit des Regierungspräsidiums Stuttgart. Man rechnet nun im Freiberger Rathaus mit einer Verbesserung. Trotzdem werde die Verkehrsbelastung aufgrund des Umleitungsverkehrs bis zum Ende der Baustellen am 18. November hoch sein.