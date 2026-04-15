Sperrung am Charlottenplatz in Stuttgart: Manche Pendler brauchen jetzt doppelt so lange

Wegen Straßenschäden auf der Bundesstraße 27 steht zwischen Olgaeck und Charlottenplatz nur eine Spur zur Verfügung. Im Berufsverkehr reichte der Stau bis unterhalb des Teehauses.
Verkehrsteilnehmer, die aus Degerloch oder Stuttgart-Ost über das Olgaeck zum Charlottenplatz fahren, brauchen derzeit im Berufsverkehr mehr Geduld. Aufgrund von Fahrbahnerneuerungen steht in der Charlottenstraße seit Dienstag nur eine von drei Fahrspuren zur Verfügung: Auf ihr geht es an dem Knotenpunkt geradeaus in Richtung Schlossplatz oder nach rechts in die Konrad-Adenauer-Straße. Das Linksabbiegen in die Hauptstätter Straße ist nicht möglich. Wer Richtung Wilhelmsplatz muss, wird über die Planie umgeleitet.