Sperrung am 30. Mai: Brenner-Blockade – das müssen Autofahrer wissen

Die Protestaktion auf der Brenner-Autobahn am 30. Mai hat weitreichende Konsequenzen. So will das Bundesland Tirol Chaos vermeiden.
Am Tag der Brenner-Blockade am 30. Mai kommt es bereits an den Landesgrenzen von Tirol zu Verkehrskontrollen. Darauf hat das österreichische Bundesland nun hingewiesen. „Transitreisende sollen am 30. Mai nicht bis an die Grenzen Tirols fahren, sondern vorher großräumig – etwa am Inntaldreieck, bei Rosenheim oder bei Verona – bereits auf Alternativrouten ausweichen“, sagte Enrico Leitgeb, Leiter der Landesverkehrsabteilung der Polizei.