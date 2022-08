1 Am Albabstieg ist seit Donnerstagabend kein Durchkommen mehr. Foto: Horst Rudel

Seit Donnerstagabend ist die A 8 am Albabstieg komplett gesperrt. Die offizielle Umleitung wird bisher wenig genutzt. Stattdessen geht es in den kleinen Gemeinden zwischen Mühlhausen im Täle und Merklingen chaotisch zu.















An diesem Freitag kommt alles zusammen: Nicht nur, dass die A 8 Richtung Stuttgart zwischen Merklingen und Mühlhausen im Täle vollständig gesperrt ist und sich nun Schwerlasttransporte und Autos durch kleine Dörfer auf der Schwäbischen Alb stauen. Dann wird an diesem Tag auch noch der Müll abgeholt, was bedeutet: An den Straßen stehen überall Abfalltonnen. Das macht es für die vielen Auto- und Lastwagenfahrer noch schwieriger, aneinander vorbeizukommen. „Hier in Wiesensteig ist es normalerweise schon eng, jetzt ist es eine Zumutung“, sagt Ute Kölle, die Inhaberin des Schreibwarengeschäfts Einschütz. Von ihrer Ladentheke aus hat sie den perfekten Blick auf die Hauptstraße des 2100-Einwohner-Orts im Landkreis Göppingen. Und da sind an diesem Morgen Lastwagen aus Rumänien, Wohnmobile aus den Niederlanden und Autofahrer aus Pforzheim oder München unterwegs.

Kaum jemand nutzt die offizielle Umleitung

Eigentlich sollten all diese Fahrzeuge gar nicht durch Wiesensteig, Drackenstein oder Hohenstadt fahren. Denn die ausgeschilderte Umleitung für die gesperrte A 8 Richtung Stuttgart führt weiträumig von Merklingen aus über Türkheim und Geislingen nach Mühlhausen. Doch auf dieser Strecke ist vergleichsweise wenig los, die meisten scheinen auf ihr Navigationsgerät oder die eigene Orientierung zu vertrauen – oder sie hoffen, Zeit zu gewinnen, indem sie etwas kreativere Umleitungen ausprobieren.

„Das ist jedes Mal so, wenn die A 8 gesperrt ist“, sagt Ute Kölle vom Wiesensteiger Schreibwarengeschäft. „Man weiß inzwischen, was auf einen zukommt.“ Sie selbst ist extra am Donnerstagabend noch zum Einkaufen gefahren, „übers Wochenende können wir eigentlich nicht mehr raus“. Für den Weg zur Arbeit hat sie am Freitag das Fahrrad genommen.

ADAC warnt vor Staus am Wochenende

Bis Montagmorgen, 15. August, um 5 Uhr, soll der Abschnitt der A 8 zwischen Merklingen und Mühlhausen im Täle gesperrt bleiben. Grund dafür ist eine Erneuerung der Fahrbahndecke auf vier Kilometer Länge mit 32 000 Quadratmetern, informiert die Autobahn Südwest GmbH. Wegen der geringen Fahrbahnbreite müssten beide Spuren in Richtung Stuttgart gesperrt werden. Dem überregionalen Verkehr wird eine weiträumige Umfahrung vom Autobahnkreuz Ulm-Elchingen über die A 7 und A 6 empfohlen, von der Anschlussstelle Ulm-West über die B 10 und B 313.

Der ADAC rechnet damit, dass die Umleitungsstrecken – insbesondere die B 10 – am Wochenende stark belastet sein werden. Denn über den Albabstieg fahren täglich zwischen 60 000 und 70 000 Fahrzeuge mit einem Schwerlastverkehrsanteil von rund 18 Prozent, sagt der Sprecher Julian Häußler. Vor allem am Freitagnachmittag, aber auch am Samstagvormittag und Sonntagnachmittag rechne man mit großen Verkehrsbelastungen.