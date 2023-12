Spendenstand auf dem Weihnachtsmarkt: Guter Start für Weihnachtsmann & Co.

Seit mehr als 40 Jahren ist der Verein Weihnachtsmann& Co. aktiv. Prominente Gäste besuchen den Stand auf dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt und viele Unternehmen und ihre Auszubildenden helfen mit.

Läuft – so könnte man in einem Wort den Beginn der diesjährigen Spendenkampagne des Vereins Weihnachtsmann & Co. zusammenfassen. Die Azubis von Breuninger, dm-drogeriemarkt und Kaufmann Neuheiten GmbH haben den Weihnachtsmarktstand gegenüber vom Kunstmuseum betreut, und prominente Gäste wie Musical-Darsteller Maximilian Mann, Christoph Sonntag sowie die ReddWood Blues Band die Spendentrommel gerührt.

Am vergangenen Freitag ist bereits die erste Großspende eingegangen. Das Winnender Unternehmen Kärcher übergab einen Scheck über 5000 Euro. „Wir freuen uns, die wertvolle Arbeit von Weihnachtsmann & Co. Schon viele Jahre tatkräftig unterstützen zu können“, sagte Hartmut Jenner, Vorstandsvorsitzender von Kärcher. Aber warum engagiert sich ein Weltunternehmern für einen kleinen lokalen Verein? „Kärcher hat seine Wurzel hier in der Region. Mit unserem Beitrag vollen wir etwas zurückgeben“, betont Jenner. „Besonders toll finde ich es, wie viele unserer Azubis sich freiwillig gemeldet haben und mit anpacken. Damit leben sie die Werte unseres Unternehmens, übernehmen soziale Verantwortung und zeigen, dass für uns s das Miteinander im Kern unseres Handelns steht.“

Einen Tag später, am Samstag, stand dann mit Bosch das nächste große Unternehmen an der Seite des Spendenvereins. „Unsere Beteiligung bei Weihnachtsmann & Co. Ist bei uns eine liebgewonnene Tradition geworden“, sagte Christian Fischer, stellvertretender Vorsitzende der Geschäftsführung. „Es ist für uns selbstverständlich, dass wir uns für die Stadt und die Menschen, die hier leben, engagieren“, sagte Fischer. „Auch mir persönlich ist soziale Verantwortung ein großes Anliegen. Deshalb freue ich mich, dass ich zusammen mit unseren hochmotivierten Auszubildenden den Verkaufsstand für den guten Zweck unterstützen kann.“

Übrigens muss man nicht Vorsitzender eines Weltkonzerns sein, um die Spendenkampagne zugunsten lokaler Projekte zu unterstützen. Es gibt viele Möglichkeiten. Erste Möglichkeit: man trinkt einen Glühwein am Stand oder kommt zum Mittagessen vorbei. Zweite Möglichkeit: man kauft Geschenke am Stand. Dritte Möglichkeit: man spendet auf das Spendenkonto über die Internetseite des Vereins.

An diesem Montag sind die Stuttgarter Straßenbahn Betriebe zu Gast bei Weihnachtsmann & Co. Auf der Mittagskarte stehen Fleischküchle mit Kartoffelsalat. Ab 16 Uhr werden trendige Burger von The Avocado Show serviert. Als Gäste werden um 12.30 Uhr der Grünen-Fraktionschef im Landtag, Andreas Schwarz, erwartet, um 15 Uhr Partyschlagersänger DJ Robin und um 17 Uhr Sozialminister Manne Lucha. Und prominent geht’s im Advent weiter: Angekündigt haben sich Ballett-Intendant Tamas Detrich (7. 12.), Ex-Ministerpräsident Günther Oettinger (9. 12.), Sozialbürgermeisterin Alexandra Sußmann (15.12.), Tatort-Kommissar Richy Müller (15.12.), Comedian Dodokay (21.12.) und Elvis-Interpret Ray Martin (21.12.).