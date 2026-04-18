Spendenlauf und Demo für ME/CFS: Lisa aus Herrenberg soll ihr Leben zurückbekommen

Ein Solidaritätslauf in Herrenberg macht auf die Krankheit ME/CFS aufmerksam. Schüler und Lehrer des Andreae-Gymnasiums sammeln Spenden für die Forschung – jeder Schritt zählt.
Noch vor wenigen Jahren war Lisa aus Herrenberg eine ganz normale Schülerin: Unterricht, Freunde treffen, Pläne für die Zukunft. Heute ist ihr Alltag radikal eingeschränkt. Seit 2021 leidet sie an Myalgischer Enzephalomyelitis/das Chronische Fatigue-Syndrom, kurz ME/CFS, einer schweren, bislang kaum erforschten neuroimmunologischen Erkrankung, die selbst kleinste Anstrengungen zur Belastung macht. Was für viele unsichtbar bleibt, bestimmt ihr Leben seit fünf Jahren vollständig. Schülerinnen und Schüler ihrer ehemaligen Schule, dem Andreae-Gymnasium in Herrenberg, veranstalten am Mittwoch, 13. Mai, einen Spendenlauf für Lisa und andere Betroffene.