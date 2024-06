Nach der Corona-Zwangspause findet an diesem Freitag, 7. Juni, zum dritten Mal ein Spendenlauf in Stuttgart-Vaihingen statt. Der Erlös geht an die Deutsche Hirntumorhilfe.

Fast zehn Jahre nach dem Zufallsbefund Hirntumor kann Stefan Dunkel heute sagen: „Ich habe mit ,meinem‘ Hirntumor nicht so viel Pech gehabt, wie viele andere Betroffene. Mein Alltag ist seit 2016 im Grundsatz wie vor der Erkrankung“. Der 60-Jährige fügt aber auch hinzu: „Ich schaue seitdem mit einer ganz anderen Perspektive auf meine Gesundheit. Ich bin definitiv demütiger geworden“. Deshalb engagiert er sich seit 2017 für die Deutsche Tumorhilfe. Die Deutsche Hirntumorhilfe fördert und finanziert Projekte unter anderem im Bereich der Patientenversorgung. Dazu gehört zum Beispiel ein Sorgentelefon für Betroffene oder die Organisation von Infotagen. Die Hirntumorhilfe ist ein ehrenamtlicher Verein und finanziert sich durch Spenden.

Unter anderem mit einem Spendenlauf, der in diesem Jahr zum dritten Mal in Stuttgart stattfindet, und zwar am Freitag, 7. Juni. Los geht es um 18 Uhr beim Vereinslokal des Radsportvereins Stuttgart-Vaihingen in der Hauptstraße 172. Dort ist auch das Ziel. Dabei geht es nicht um Medaillen, sondern ums Dabeisein. Die Teilnehmer können die Strecke mit Laufen, Walken oder Spazierengehen bewältigen, jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten. Und wer nicht vor Ort dabei sein kann, reicht seinen Beitrag digital nach, egal ob laufend, schwimmend oder auf Skates. Was zählt, ist die Aufmerksamkeit für die deutsche Hirntumorhilfe und das Ziel, möglichst viele Spenden für die Einrichtung zu sammeln. In den Jahren 2018 und 2019 hat Dunkel den Lauf erstmals in Stuttgart organisiert, zuletzt mit mehr als 50 Teilnehmern. Und nun der neue Anlauf nach Corona. Um eine Spende von mindestens fünf Euro wird gebeten.

Infos zur Deutschen Tumorhilfe unter www.hirntumorhilfe.de.