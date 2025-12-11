Spendengala in Leipzig: Carreras sammelt 3,4 Millionen Euro für Leukämie-Stiftung

3 Internationale und nationale Stars traten bei der 31. Ausgabe von José Carreras Spendengala auf. Foto: Hendrik Schmidt/dpa

Zum 31. Mal sammelt der Opernsänger José Carreras Spenden für seine Leukämie-Stiftung. Internationale und nationale Stars unterstützen den Spanier bei seiner Galaveranstaltung.











Link kopiert



Leipzig - Der spanische Opernsänger José Carreras hat bei der 31. Ausgabe der Gala für seine Leukämie-Stiftung Spenden in Höhe von mehr als 3,4 Millionen Euro gesammelt. "Ich verneige mich vor unseren Spenderinnen und Spendern für diese großzügige und nachhaltige Unterstützung", sagte der 79-Jährige bei der Gala in Leipzig. Die Spendenveranstaltung in der Leipziger Media City wurde am Mittwochabend im MDR ausgestrahlt.