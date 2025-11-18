Giovanni Zarrella bekommt im ZDF erstmals eine Weihnachtsshow. Der Moderator kündigt dafür "ganz viel Wärme und ganz viel Vertrautes" an. Neben Weihnachtsmusik steht auch der gute Zweck im Mittelpunkt der Sendung.
Am 5. Dezember 2024 moderierte Carmen Nebel (69) ein letztes Mal ihre Benefizshow "Die schönsten Weihnachts-Hits". Giovanni Zarrella (47) soll nun die Tradition der großen Spendengala in der Vorweihnachtszeit fortführen. Unter dem Titel "Die große Weihnachtsshow" präsentiert er am Donnerstag, 4. Dezember, live aus Offenburg zahlreiche Stars und soziale Projekte (20:15 Uhr, ZDF). Dem Sender erzählte er vorab, auf was sich das Publikum vor Ort und am Bildschirm freuen darf und was er bei seinem Besuch an der Elfenbeinküste im Vorfeld der Show erlebt hat.