Rund 80 000 Euro an Spenden gingen bereits an die Geschädigten des Hochwassers im Landkreis Ludwigsburg. 59 Privatpersonen, Vereinen und Organisationen konnte geholfen werden. Die gute Nachricht: Die Soforthilfe wird ausgebaut. Ab sofort können auch Selbstständige wie Landwirte und Gastwirte 3 000 Euro beantragen.

„Es ist uns ein Anliegen, dass wir nicht nur den Familien und Vereinen, sondern auch den Selbstständigen und Gastwirten, die durch das Hochwasser stark betroffen waren, unbürokratische Hilfe zukommen lassen. Die Solidarität und Hilfsbereitschaft unserer Gemeinschaft ermöglicht es, diese Hilfe zu realisieren“, erklärt Landrat Dietmar Allgaier.

An Privatpersonen werden 1 000 Euro, an Organisationen, wie etwa Vereine, 5 000 Euro ausgezahlt. Die Höhe der Beträge orientiert sich an der Zahl der Betroffenen sowie der bereits eingegangenen Spendensumme. Soforthilfen für geringfügigere Schäden, wie beispielsweise im Garten, fallen entsprechend niedriger aus.

Die Spendenaktion läuft, sofern die Spendenmittel nicht vorher ausgeschöpft wurden, bis zum 15. Juli. Weitere Informationen zur Spendenaktion und ein Formular für Betroffene gibt es unter https://www.landkreis-ludwigsburg.de/de/landratsamt-landkreis/hochwasser-hilfe/.