Bissinger stirbt nach schwerer Krankheit Freunde wollen mit besonderer Idee an gemeinsame Momente erinnern

Die Spendenaktion für seine Familie ist in den vergangenen Wochen auf großes Echo gestoßen. Kurz vor dem Jahreswechsel ist Simon Lipfert nach schwerer Krankheit nun gestorben. Sein Freund will die Erinnerung an ihn bewahren.