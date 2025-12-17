1 Das Mini-Konzert vom Tübinger Rathausbalkon im Dezember 2024 mit Dieter Thomas Kuhn (li.), Tübingens OB Boris Palmer (Mitte) und Gitarrist Philipp Feldtkeller. Foto: imago/Ulmer/Teamfoto

Mehr als 130 000 Euro hat die Wette von Boris Palmer, Dieter Thomas Kuhn und dem Deutschen Institut für Ärztliche Mission eingebracht – und damit einen Klinikbau im Kongo ermöglicht.











Link kopiert



Ein Jahr nach dem Mini-Konzert von Dieter Thomas Kuhn vom Tübinger Rathausbalkon ist das Ziel der Aktion im Zuge einer Tübinger „Stadtwette“ erreicht: Die Klinik in der Demokratischen Republik Kongo ist mit den mehr als 130 000 Euro eingesammelten Spenden gebaut und ausgestattet, teilt das Deutsche Institut für Ärztliche Mission (Difäm) mit. „Die Klinik ist fertig und Frauen mit Vaginalfisteln können schon bald besser versorgt werden“, heißt es in der Mitteilung der Organisation.