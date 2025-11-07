Spendenaktion in Kornwestheim: VfB-Legende Hansi Müller kassiert für den guten Zweck

Im Rewe am Salamanderplatz haben am Freitag VfB-Präsident Dietmar Allgaier und Hansi Müller Kasse gemacht, um inklusive Sportprojekte zu unterstützen – mit starkem Spenden-Ergebnis.
Wenn Fußballer kassieren, geht es umgangssprachlich meist um Gegentore. Am Freitagmittag saß VfB-Legende Hansi Müller allerdings buchstäblich an der Supermarktkasse und scannte die Einkäufe der Kunden. An der Kasse gegenüber gab VfB-Präsident Dietmar Allgaier sein Bestes, um die Kunden zufriedenzustellen. VfB-Maskottchen Fritzle sorgte unterdessen besonders bei den kleinen Kunden für Freude.