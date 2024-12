Spendenaktion für todkranken Bissinger: „Vielleicht schaue ich bald von einer Wolke auf euch herab“

1 Seine Familie steht Simon Lipfert zur Seite. Foto: /privat

Simon Lipfert aus Bissingen hat Krebs und weiß nicht, wie viel Zeit ihm noch bleibt. Deshalb wird er schon jetzt Weihnachten mit seiner Familie feiern. Die Spendenaktion läuft weiter.











An Weihnachten vor einem Jahr war die Welt noch in Ordnung. Die junge Familie war frisch in die Doppelhaushälfte in Bissingen eingezogen, Sohn Hendrik würde bald ein Schwesterchen bekommen. „Es war perfekt“, sagte Simon Lipfert vor zwei Wochen am Telefon. Jetzt ist alles anders. Er hat Krebs. Der bösartige Tumor der Gallenwege ist eine seltene und lebensbedrohliche Krankheit.