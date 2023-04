1 Der Marcel Wanek, Karo Kauer und Stelp-Gründer Serkan Eren kochen für den guten Zweck. Foto: Stelp

Für die Hilfsorganisation Stelp zu spenden, soll Spaß machen. Deshalb gibt es einen Kochkurs, der gleich doppelt im Trend liegt. Denn erstens gibt es ein veganes Menü und zweitens schnippelt die Influencerin Karo Kauer mit.









Link kopiert



Diesen Artikel teilen











Serkan Eren hat sich viel vorgenommen. Erstens will er die Welt verbessern. Mit seiner Organisation Stelp hilft er Erdbebenopfer in der Türkei und den vom Krieg geplagten Menschen in der Ukraine, jetzt lernt er auch noch das Kochen. Am 23. April lässt er sich das Handwerk von Marcel Wanek näher bringen, der in Stuttgart das Lokal Banh Mi & Bubbles betreibt. Außerdem hat er prominente Unterstützung: Die Influencerin Karo Kauer assistiert ebenfalls als Schnippelhilfe. Zum Preis von rund 30 Euro kann jeder unter den Motto Cook for good an dem Online-Kochkurs teilnehmen. Damit werden Spenden für Stelp gesammelt.

Eine kulinarische Reise durch Asien

„Spenden soll und darf unserer Meinung nach Spaß machen”, findet Serkan Eren. So erklärt sich der Kochkurs, bei dem am Ende ein fünfgängiges veganes Menü das Ergebnis ist. „The tipsy chef – asian fusion style” heißt das Menü, das Marcel Wanek für den Abend zusammengestellt hat. Mit Karo Kauer und Serkan Eren wird er die Teilnehmer Schritt für Schritt durch die Rezepte führen und „auf eine kulinarische Reise durch Asien entführen“, heißt es in der Ankündigung. Eine Udon Nudel Bowl mit crunchy Tofu ist eines der Gerichte, die die Teilnehmer kochen. Sie erhalten nach dem Ticketkauf eine Einkaufsliste. Gekocht wird am Sonntag von 18 Uhr an.

Lesen Sie auch

Karo Kauer will beim Kochen dazu lernen

„Karo und ich sind beide nicht die Besten hinter dem Herd, aber wir sind willig, das zu ändern“, sagt Serkan Eren. Er zählt auf Marcel Wanek als Lehrer. Karo Kauer ist seit vergangenem Jahr eine wichtige Unterstützerin von Stelp. Mit ihrem Modelabel brachte sie eine Charity-Kollektion auf den Markt und spendete den Erlös von 40 000 Euro an die Stuttgarter Hilfsorganisation. „Ich selbst esse ja alles, deshalb freue ich mich total, ein bisschen in Sachen vegane Küche an die Hand genommen zu werden”, sagt die Influencerin aus Eislingen. Dass Stelp auf kreative Art Spenden sammelt, findet sie inspirierend. Deshalb freue sie sich, die Zusammenarbeit durch Cook for good auch in diesem Jahr fortsetzen zu können.

Als „neue Art von Erlebniskochkurs“ bezeichnet Marcel Wanek die Veranstaltung am Sonntag. Er freue sich auf seine zwei Schnippelhilfen und ist sich sicher, „dass wir gemeinsam mit den Zuschauern ein richtig leckeres veganes Menü zaubern werden“. Stelp leistet seit dem Jahr 2015 auf vier Kontinenten Unterstützung für Menschen in akuter Not. Zum Kochkurs kann man sich bei Stelp.