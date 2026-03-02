Malkischua ist fünf Jahre alt. Doch in den Kindergarten kann der schwerbehinderte Junge nur einmal die Woche – zu aufwendig sind Pflege und Transport. Die Eltern hoffen auf Spenden.
Malkischua hatte keine gute Nacht. Seine Eltern wissen nicht genau, ob es ein epileptischer Anfall war oder ob ihr Sohn vielleicht einfach nur schlecht geträumt hat. Der Fünfjährige war unruhig, und die Nacht war für alle drei kurz, häufig unterbrochen und voller Angst. „Wenn ich ihn schreien höre, kriege ich Panik. Wenn er nicht gut schläft, bin ich sofort hellwach und komplett verzweifelt“, sagt Mama Elizabeth Ghazarian.