Malkischua hatte keine gute Nacht. Seine Eltern wissen nicht genau, ob es ein epileptischer Anfall war oder ob ihr Sohn vielleicht einfach nur schlecht geträumt hat. Der Fünfjährige war unruhig, und die Nacht war für alle drei kurz, häufig unterbrochen und voller Angst. „Wenn ich ihn schreien höre, kriege ich Panik. Wenn er nicht gut schläft, bin ich sofort hellwach und komplett verzweifelt“, sagt Mama Elizabeth Ghazarian.

Sie sitzt an diesem Vormittag müde und erschöpft neben ihrem Mann Abraham auf dem Sofa im Wohnzimmer, um mit ihm die Geschichte von Malkischua zu erzählen. Während sie spricht, hält sie den schwerbehinderten Jungen im Arm, scherzt mit ihm und wird immer mal wieder dadurch belohnt, dass Malkischua auf sie reagiert und lacht. „Wir wissen nicht, wie viel er aufgrund seiner Behinderung überhaupt mitbekommt, und ob er uns kennt. Aber wir sind seine Ohren, achten auf die Atmung und versuchen, ihn umzulagern, wenn er schlecht Luft kriegt“, erklärt Papa Abraham Bahhi und nimmt seiner Frau den Jungen ab.

Der Fünfjährige überstreckt sich und hat epileptische Anfälle

Ihn zu halten, ist kräftezehrend. Immer wieder überstreckt sich der Fünfjährige und drückt seinen Kopf mit aller Kraft gegen seinen Vater – als wolle er sicher gehen, dass da jemand ist, der ihn hält. Abraham Bahhi muss den Kopf des Jungen dann anders positionieren und versuchen, das Gewicht gegen seinen Oberkörper auszuhalten. „Es ist anstrengend. Er macht so viel Druck, dass ich anfange zu schwitzen, wenn ich ihn halte. Meine Frau hat die Kraft oft gar nicht.“

Dabei ist sie die meiste Zeit allein mit dem pflegebedürftigen Jungen. Sie kann nicht in ihrem erlernten Beruf als Kosmetikerin arbeiten, sondern sitzt mit Malkischua in der Wohnung in Schorndorf fest – ohne Ansprache, ohne Ablenkung, dafür mit Traurigkeit und Verzweiflung. „Es gibt keinen Tag, an dem meine Frau nicht weint. Mit ihm allein schafft sie es quasi nicht vor die Türe, weil es zu aufwendig und schwierig ist. Deshalb wünschen wir uns ein Auto, damit wir mehr rauskommen, Malkischua öfters in den Kindergarten kann und meine Frau auch mal was anderes sieht als unsere vier Wände“, erklärt Abraham Bahhi, der als examinierter Altenpfleger im Spittler-Stift in Schorndorf arbeitet.

Eine Kollegin rät, eine Spendenaktion zu starten

Dort riet ihm eine Kollegin, die Situation und den Wunsch nach einem Auto öffentlich zu machen, was Abraham Bahhi auf „Spendenseite.de“ tat. Doch der 46-Jährige hat Angst, es könnte falsch verstanden werden. Eigentlich erzählt er ganz ruhig und gefasst von der schwierigen Situation. Doch bei einem Satz wird er emotional: „Wir wollen nicht betteln. Wir bitten um Hilfe und hoffen auf Nächstenliebe.“ Wie wichtig ihm dieser christliche Wunsch ist, versteht man wohl erst so richtig, wenn man auf das frühere Leben des 46-Jährigen schaut. Denn bevor Abraham Bahhi mit seiner Frau zusammenkam – beide waren als Kinder Nachbarn und bereits damals ineinander verliebt –, lebte er als Mönch.

Ein Bild aus früheren Zeiten: Abraham Bahhi als Mönch Foto: privat

Doch der Reihe nach: Nach dem Abitur geht Abraham Bahhi nach Damaskus, um Priester zu werden. Er studiert Theologie und liest alles, was ihm in die Finger kommt. Irgendwann ist klar: Er will sich ganz auf Gott konzentrieren und als Mönch leben. Nach einem Auslandssemester ist es im Jahr 2000 so weit – Abraham Bahhi betet dreimal am Tag, arbeitet in der Verwaltung und ist glücklich – an seine frühere Nachbarin Elizabeth denkt der Mann, der fünf Sprachen spricht, nicht mehr.

Bis zu dem Tag, an dem er eine ganz besondere Freundschaftsanfrage auf seinem Facebook-Account hat – Elizabeth hatte nie aufgehört, an ihn zu denken, und sich ein Herz gefasst. Doch bevor die beiden endlich glücklich vereint waren, musste Abraham Bahhi wegen des Krieges erst mal aus Syrien fliehen und sich im Rems-Murr-Kreis ein neues Leben aufbauen. „Liza und ich heirateten im Libanon, wohin sie geflüchtet war. Als ich eine unbefristete Anstellung hatte, durfte ich meine Frau zu mir holen.“

Nun sollte ein gemeinsames Leben in Freiheit beginnen. Doch das Schicksal meint es nicht gut mit dem Paar. Elizabeth hat gesundheitliche Probleme. Dann wird sie wider erwarten mit Zwillingen schwanger und ist voll Vorfreude. Doch schon in der Schwangerschaft gibt es Probleme und ein Baby stirbt noch im Mutterleib. Malkischua kommt nach einer schwierigen Geburt zur Welt – wahrscheinlich aufgrund von Sauerstoffmangel erleidet er eine hypoxische Hirnschädigung. Seitdem ist nichts mehr wie es war.

Umso sehnlicher wünschen sich Abraham Bahhi und Elizabeth Ghazarian ein Auto. Der Familienvater hat die Führerscheinprüfung bestanden, und vielleicht überwindet auch Elizabeth ihre Angst noch und versucht, die Fahrerlaubnis zu erlangen. Das Paar hat beim Amt für Soziales und Teilhabe im Rems-Murr-Kreis um Unterstützung gebeten, doch nun kam die Absage des Landratsamts. „Unser Herz wurde gebrochen“, sagt Bahhi und setzt alle Hoffnung in die Spenden.

Während Mama Elizabeth vom Alltag mit Malkischua, der Pflegegrad fünf und zahlreiche Hilfsmittel hat, erzählt, schaut dieser gebannt auf den Fernseher. Die Kinderlieder gefallen ihm, er gibt Laute von sich und lacht. „Er freut sich“, sagt seine Mama und wischt sich die Tränen weg. Draußen rumtoben, Spaß haben, die Welt entdecken – für den Fünfjährigen unmöglich. Er kann nicht sitzen, stehen oder sprechen und muss Püriertes essen. Die größte Freude von Elizabeht Ghazarian wäre es, wenn Malkischua irgendwann Mama sagen könnte. Dass er überhaupt so einen Zustand habe, sei nach den Untersuchungen und Prognosen der Ärzte schon ein Wunder. „Trotzdem ist es so hart, und wir hoffen und beten für ein weiteres Wunder – und vor allem für mehr Mobilität.“

Mehr Mobilität für Malkischua

Info

Auf der Crowdfunding-Plattform www.spendenseite.de/vw-caddy/-104686 beschreibt Abraham Bahhi die Situation von Malkischua und hofft auf Spenden. Das Paar wünscht sich auch eine andere Wohnung, die besser an die Bedürfnisse ihres Sohnes angepasst ist. Wer dazu Informationen hat, kann sich unter der E-Mail-Adresse fatherabraham79@hotmail.com an Abraham Bahhi wenden.



