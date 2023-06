1 Mit dem bisherigen Tandem sind Hella und Christian Uhl schon mehrfach gestürzt. Ein Dreirad würde das verhindern. Foto: Jürgen Bach

Hella und Christian Uhl aus Ludwigsburg lieben es, Fahrrad zu fahren. Doch wegen verschiedener gesundheitlicher Einschränkungen brauchen sie dafür ein Spezialfahrrad. Nun haben sie eine Spendenaktion initiiert.









Fahrradfahren – das ist Bewegung an frischer Luft und in der Natur, man genießt den Fahrtwind und hat einfach Spaß. Was jeder begeisterte Radler unterstreichen würde, trifft auch auf die beiden Eglosheimer Hella und Christian Uhl zu. Doch sie sind keine Radfahrer wie andere. Der 44-jährige Christian ist seit seinem zwölften Lebensjahr blind, seine Frau Hella kann zwar sehen, aber nicht gut genug, um Auto fahren zu können, außerdem hat sie eine leichte Hörbehinderung.