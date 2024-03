Spenden und Recyceln in Stuttgart: Wohin mit alter Kleidung?

Sie passt oder gefällt nicht mehr, ihr ursprünglicher Besitzer ist weg oder sie ist schlicht aus der Mode. Dennoch kann man alte Kleidung noch nutzen – wohin also damit? Ein Überblick der Möglichkeiten in Stuttgart.

Generell ist es erlaubt, Textilien einfach in die Restmülltonne zu werfen und so zu entsorgen. „Fast Fashion“ und damit die leider immer kürzere Lebensdauer von Textilien sorgen laut dem World Wide Fund For Nature (WWF) dafür, dass Deutschland zu den fünf größten Verursachern von Textilabfällen der Welt gehört.

Nach Angaben der Europäischen Umweltagentur war der Textilkonsum Europas im Jahr 2020 die drittgrößte Quelle für Wasserverschmutzung und Flächenverbrauch weltweit.

Kleidung spenden statt wegwerfen

Wer seine Kleidung dennoch loswerden möchte, sollte sie also nicht einfach in den Müll werfen. Oft sind die Stücke nämlich noch „pfennichguat“, wie man im Schwäbischen sagt, und damit also noch jeden Cent wert.

Vor allem in Zeiten von multiplen Katastrophen, wie Kriegen und Erdbeben, oder auch vor dem Hintergrund zahlreicher geflüchteter Menschen, kann alte Kleidung sinnvoll gespendet, weitergegeben und so von Bedürftigen wiederverwendet werden.

Einfach und in der Nähe: Altkleidercontainer

Erste Anlaufstelle in Stuttgart sind dabei meistens die Altkleidercontainer. Diese Sammelcontainer sind in jedem Stadtteil vorhanden und eignen sich zur Abgabe von Altkleidern und weiteren Textilprodukten. Dazu zählen z.B. auch Bettwäsche, Handtücher und Taschen. Diese sollten bei der Abgabe sauber, trocken, gut erhalten und in Säcken verpackt sein. Eine Übersicht über die Standorte städtischer Container und was in sie hineindarf gibt es hier.

In der baden-württembergischen Landeshauptstadt ebenfalls zahlreich vorhanden sind Kleidercontainer des Deutschen Roten Kreuz’ vom Kreisverband Stuttgart. Was mit ihrem Inhalt passiert und an welchen Standorten man sie findet erfahren Sie hier.

„Secontique“ in der Stuttgarter Innenstadt

Erst vor einer Woche hat die Secontique (Eberhardstr. 12, 70173 Stuttgart) nach einem Umzug neu eröffnet. Der Laden für Second-Hand-Mode befindet sich jetzt einen Steinwurf vom Rathaus in der Stuttgarter Innenstadt entfernt. Neben diesem gibt es auch vier weitere Shops in unterschiedlichen Städten Baden-Württembergs.

Das Gemeinschaftsprojekt der Stiftung Entwicklungs-Zusammenarbeit Baden-Württemberg (SEZ) und Aktion Hoffnung Rottenburg-Stuttgart e.V. setzt sich zum Ziel, dem Einzelhandel den Verkauf von gebrauchter Kleidung näher zu bringen.

Zwischen 11 und 19 Uhr kann von Montag bis Samstag nicht nur gestöbert und eingekauft, sondern auch gebrauchte Kleidung gespendet werden. Die Secontique ist außerdem über jede ehrenamtliche Hilfe im Lager und Verkauft dankbar.

„Trottwar“ in Stuttgart und Esslingen

Über Sach- und Kleiderspenden freut sich auch der Verein Trottwar, für den seit rund 30 Jahren die Arbeit für und mit sozial Benachteiligten im Mittelpunkt steht. Im Jahr 2022 fusionierte Trottwar mit dem gemeinnützigen Verein Bürger für Berber. Kleiderspenden können deshalb am Sitz in Stuttgart (Falkenstr. 56, 70176 Stuttgart), aber auch in der Esslinger „Klamottenkiste“ (Eberspächerstr. 31,73730 Esslingen) abgegeben werden.

Die Spenden kommen nach örtlicher Prüfung meist Obdachlosen zugute, die so mit Kleidung, festem Schuhwerk oder Schlafsäcken ausgestattet werden können. Geöffnet ist die „Klamottenkiste“ von Montag bis Freitag 8:30 bis 12:30 Uhr und von Montag bis Donnerstag auch am Nachmittag von 13 bis 17 Uhr.

„Das Kaufhaus“ an unterschiedlichen Standorten

Eine weitere Anlaufstelle, um gebrauchten Kleidungsstücken ein sinnvolles Weiterleben zu ermöglichen, bieten Sozialkaufhäuser. Diese gibt es in:

– Stuttgart-Bad-Cannstatt

– Stuttgart-Wangen

– Esslingen

– Plochingen

Sie gehören zum Sozialunternehmen „Neue Arbeit gGmbH“, das auch viele weitere Einrichtungen beherbergt.

In den Sozialkaufhäusern gibt es Second-Hand-Ware zum kleinen Preis. Sozialhilfeempfänger erhalten zudem 30 Prozent Rabatt auf alles. Außerdem bieten sie Beschäftigungs- und Ausbildungsmöglichkeiten für Menschen, die Schwierigkeiten haben in der Arbeitswelt Fuß zu fassen.

Welche Bedingungen für Spenden gelten finden Sie hier.

Informationen zu Öffnungszeiten und Adressen der Kaufhäuser finden Sie hier.

„Fairkauf“ des Caritasverbands in Stuttgart-Feuerbach

Neben den Sozialkaufhäusern der Neuen Arbeit, werden Spenden auch im Secondhand-Kaufhaus des Caritasverband in Stuttgart-Feuerbach (Steiermärkerstr. 53, 70469 Stuttgart) angenommen. Der Caritasverband für Stuttgart e.V. ist der Wohlfahrtsverband der katholischen Kirche in Stuttgart.

Neben Kleidungsstücken werden hier ebenfalls weitere Gebrauchsgegenstände wie Möbel, Elektrogeräte und Spielzeug werktags von 9:30 bis 17:30 Uhr angenommen. Mehr Infos zum Fairkaufhaus gibt es hier.