Spenden-Special live im ZDF: Günther Jauch stellt sich den Fragen von Johannes B. Kerner

Zugunsten der Deutschen Krebshilfe: Die Quiz-Moderatoren Günther Jauch, Elton und Ulla Kock am Brink stellen sich beim "Spenden-Special" der erfolgreichen Show "Der Quiz-Champion" den Fragen von Johannes B. Kerner.
Normalerweise stellen sie im Fernsehen selbst die Fragen, nun wagen sich Günther Jauch (69), Elton (54) und Ulla Kock am Brink (64) zu "Der Quiz-Champion". Wie das ZDF bekannt gibt, treten die Moderatoren beim "Spenden-Special" der beliebten Rateshow an. Am 13. September 2025 empfängt Johannes B. Kerner (60) die drei Stargäste um 20:15 Uhr.