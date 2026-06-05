Spenden im Kreis Böblingen: Mango-Aktion bringt nicht genug Geld ein

Krisenstimmung bei den Organisatoren der Mango-Aktion: Das bislang eingenommene Geld reicht nicht, um die Schulen in Burkina Faso zu unterstützen. Spender werden dringend gesucht.
Die Organisatoren der Mango-Aktion stehen vor einem Dilemma: Die Verkaufsaktion ist schon seit einiger Zeit beendet und es wurde mit dem Verkauf der Früchte auch viel Geld für den guten Zweck eingenommen. Allerdings reicht es nicht. Nur rund ein Drittel der angepeilten Spendensumme von 200.000 Euro sei bis dato zusammengekommen, berichten sie in einer Mail.