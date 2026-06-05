Spenden im Kreis Böblingen: Mango-Aktion bringt nicht genug Geld ein

Krisenstimmung bei den Organisatoren der Mango-Aktion: Das bislang eingenommene Geld reicht nicht, um die Schulen in Burkina Faso zu unterstützen. Spender werden dringend gesucht.

Die Organisatoren der Mango-Aktion stehen vor einem Dilemma: Die Verkaufsaktion ist schon seit einiger Zeit beendet und es wurde mit dem Verkauf der Früchte auch viel Geld für den guten Zweck eingenommen. Allerdings reicht es nicht. Nur rund ein Drittel der angepeilten Spendensumme von 200.000 Euro sei bis dato zusammengekommen, berichten sie in einer Mail.

„Aufgrund der stark reduzierten Mango-Lieferung sind die Einnahmen in diesem Jahr deutlich geringer als geplant“, schreibt Franziska Alter vom Evangelischen Kirchenbezirk Böblingen. Der Grund für diese Diskrepanz: die geringere Importmenge.

Ein Teil der Mangos fiel bei der Qualitätskontrolle durch

Aufgrund strenger Qualitäts- und Gesundheitskontrollen in Europa war nur ein Teil der ursprünglich geplanten Mangos nach Deutschland eingeführt worden. Für die Organisatoren bedeutete das nicht nur weniger Früchte, die zum Verkauf standen, sondern vor allem deutlich geringere Einnahmen als in den vergangenen Jahren.

2025 wurden importierte Mangos bei der Spedition Derichsweiler in Sindelfingen gelagert. Foto: Stefanie Schlecht

Die finanziellen Auswirkungen seien erheblich. „Die Erlöse aus dem Verkauf werden voraussichtlich nicht einmal ausreichen, um die entstandenen Kosten für Einkauf und Transport der Mangos zu decken“, so Franziska Alter. Gleichzeitig sei der Unterstützungsbedarf in Burkina Faso weiterhin groß.

Mit der Mango-Aktion werden Schulen in Burkina Faso unterstützt

Seit Jahren werden mit den Einnahmen der Mango-Aktion zwölf Schulen in dem afrikanischen Land unterstützt. Finanziert werden unter anderem Schulessen und Gehälter für Lehrkräfte. Für viele Kinder bedeutet die Förderung, überhaupt Zugang zu Bildung und grundlegender Versorgung zu haben.

„Gerade jetzt kommt es darauf an, die Unterstützung nicht abreißen zu lassen“, schreiben die Organisatoren des Evangelischen Kirchenbezirks. Denn nur wenn weitere Spenden eingingen, könne sichergestellt werden, dass die Schulen auch weiterhin verlässlich unterstützt würden und laufende Projekte nicht eingeschränkt werden müssten.

Spenden können auf folgendes Konto überwiesen werden: Ev. Kirchenbezirk Böblingen, IBAN: DE40 6035 0130 0000 0052 49, Stichwort: „Spende Mangoaktion“.