1 Ein Abend für Fans der Akustikgitarre: Julie Malia aka Jule Malischke und Don Ross sind am 29. Mai zu erleben. Foto: Veranstalter

Steigende Kosten, sinkende kommunale Zuschüsse: Es fehlen noch 7400 Euro, sonst wird es nichts mit dem Schorndorfer Festival der Saitenvirtuosen vom 29. Mai bis 1. Juni.











Es ist erst ein paar Wochen her, da verkündete das Kulturforum Schorndorf frohgemut das Programm für die diesjährigen Gitarrentage in der Geburtsstadt Gottlieb Daimlers. Das mittlerweile 26. Treffen lockt auch in diesem Frühsommer wieder zahlreiche Hochkaräter der virtuosen Saiten-Szene ins mittlere Remstal.