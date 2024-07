Spende von Mercedes-Benz Mobility: 28 000 Euro für die Stuttgarter Arche

Die Stuttgarter Arche kann sich über eine großzügige Spende freuen: Mit 28 000 Euro unterstützt der Mobilitäts – und Finanzdienstleister Mercedes-Benz Mobility den Standort der Kinderstiftung in Stuttgart-Mitte. Im Oktober 2023 hatte die Arche einen von Ordensschwestern geführten Hausaufgabentreff übernommen.

Laut dem Regionalleiter der Arche-Kinderstiftung, Daniel Schröder, würden bundesweit mehr als 6000 Kinder an 33 Standorten betreut. Am Stuttgarter Standort sollen es bis zu fünfzig sozial benachteiligte Kinder sein. „Der Bedarf steigt, denn die Schere zwischen Arm und Reich wird immer größer“, so Schröder. Selbst an einem so starken Wirtschaftsstandort wie Stuttgart fielen Kinder häufig durchs Raster.

Mit der Spende werden der Mittagstisch, die Leseförderecke sowie der Hausaufgaben- und IT-Raum gefördert. „Kinder und Jugendliche haben ein Recht auf gutes Aufwachsen und faire Bildungs- und Teilhabechancen“, so Franz Reiner, der Vorstandsvorsitzende der Mercedes-Benz Mobility AG.

Daniel Schröder Foto: Mercedes-Benz Mobility AG

In der Stuttgarter Arche arbeiten zwei hauptamtliche Mitarbeitende. „Ich glaube, dass unsere größte Herausforderung im Moment darin besteht, dass immer weniger Kinder richtig lesen und schreiben können und damit nicht mehr gesellschaftsfähig sind“, berichtet der Leiter der Stuttgarter Arche, Samuel Kalmbach.

Engagement soll fortgesetzt werden

Mercedes-Benz Mobility plant laut einer Mitteilung, die Arche Stuttgart langfristig zu unterstützen. In der Vergangenheit waren Mitarbeitende während ihrer Arbeitszeit bei sogenannten „Team Social Days“, um die Hardware des IT-Raums zu installieren; auch beim Sommerfest wurde geholfen. Auch dieses Engagement soll fortgesetzt werden. Die Ausstattung des neuen Toberaums der Arche hat die Aktion Weihnachten finanziert, die Spendenaktion der Stuttgarter Nachrichten.