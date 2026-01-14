Taylor Swift zeigt sich wieder von ihrer großzügigen Seite: Die Sängerin hat an eine Organisation gespendet, die bedürftige Menschen in Tennessee mit Lebensmitteln versorgt. Swift sorgt nicht zum ersten Mal mit Spenden für Schlagzeilen.

Taylor Swift (36) beweist erneut ihr großes Herz für wohltätige Zwecke: Die Sängerin hat der Non-Profit-Organisation "The Store", die von Sänger Brad Paisley (53) und Schauspielerin Kimberly Williams-Paisley (54) ins Leben gerufen wurde, eine Spende zukommen lassen. Wie die Organisation am Dienstag auf Facebook mitteilte, unterstützt Swifts "großzügige Spende" ihre Arbeit dabei, Familien in Tennessee weiterhin mit Lebensmitteln zu versorgen. "Danke, Taylor, dass du deine Stimme und deine Großzügigkeit einsetzt, um bedürftigen Nachbarn zu helfen", heißt es in dem Beitrag.

Brad Paisley ist ein preisgekrönter Country-Star und wurde unter anderem für seinen Song "Behind the Clouds" mit einem Grammy ausgezeichnet. Seine Ehefrau, Schauspielerin Kimberly Williams-Paisley, ist dem deutschen Publikum vor allem aus der Comedyserie "Immer wieder Jim" bekannt. In einer Instagram-Story bedankte sie sich bei der Sängerin: "Taylor Swift: Wir wissen deine Unterstützung zu schätzen!"

Nicht die erste Spende von Swift

Die Sängerin ist für ihre Großzügigkeit bekannt: Das Monroe Carell Jr. Children's Hospital des Vanderbilt University Medical Center bestätigte ebenfalls den Erhalt einer Spende von Swift. Wie das Krankenhaus am 30. Dezember mitteilte, soll das Geld dem Krebsprogramm für Jugendliche und junge Erwachsene zugutekommen.

Am selben Tag gab auch die gemeinnützige Organisation Operation Breakthrough aus Kansas City bekannt, dass Swift sie mit einer Spende unterstützt habe. Ihr Verlobter und NFL-Star Travis Kelce (36) spielt für die Kansas City Chiefs.