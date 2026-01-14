Taylor Swift zeigt sich wieder von ihrer großzügigen Seite: Die Sängerin hat an eine Organisation gespendet, die bedürftige Menschen in Tennessee mit Lebensmitteln versorgt. Swift sorgt nicht zum ersten Mal mit Spenden für Schlagzeilen.
Taylor Swift (36) beweist erneut ihr großes Herz für wohltätige Zwecke: Die Sängerin hat der Non-Profit-Organisation "The Store", die von Sänger Brad Paisley (53) und Schauspielerin Kimberly Williams-Paisley (54) ins Leben gerufen wurde, eine Spende zukommen lassen. Wie die Organisation am Dienstag auf Facebook mitteilte, unterstützt Swifts "großzügige Spende" ihre Arbeit dabei, Familien in Tennessee weiterhin mit Lebensmitteln zu versorgen. "Danke, Taylor, dass du deine Stimme und deine Großzügigkeit einsetzt, um bedürftigen Nachbarn zu helfen", heißt es in dem Beitrag.